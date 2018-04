"No hice nada para perjudicar a nadie", sintetizó Blaksley, que tiene sus propios cálculos sobre la dimensión de sus deudas. Los porcentajes no son muy halagadores: "Le pagué al 73% de gente de la compañía, al otro 20% no llegué. Entonces la gente ve que entró plata pero no ve a donde salió entonces piensan que me lo quedé yo. Hay muchísima gente que cobró, tiene 29 años la empresa, el 73% de la gente que pasó por mi vida cobró, el 27% restante no, de esos solo el 10% reclama el dinero y el otro 90% banca. Los acreedores en total deben ser alrededor de dos mil. Yo me quedé sin nada, no estaba todos los días viendo quiénes son los clientes, veía como desarrollar los negocios, no me fijaba los nombres. La deuda debe ser de 30/40 millones de dólares más la parte que reclaman de acá, que deben ser alrededor de 10 millones de dólares".