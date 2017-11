El IRIC, encabezado por Fernando Julián Martínez, director de Régimen Correccional y Emiliano Blanco, titular del SPF, se comenzó a aplicar con la llegada a prisión de los primeros ex funcionarios kirchneristas encarcelados. Primero fueron Ricardo Jaime y Lázaro Báez, después José López y César Milani . Juan Pablo "Pata" Medina, ex jefe de la UOCRA platense, Julio De Vido, su ex mano derecha, Roberto Baratta y Amado Boudou son sus figuras más reciente.