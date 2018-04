Los que quedaron absueltos: Francisco Lapiana (cazador de talentos y representante de jugadores -entre ellos el ex San Lorenzo Ángel Correa-. Estaba sospechado de lavar dinero de Los Monos), Lorena Verdún (ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero, el ex líder de Los Monos asesinado en 2013), Guillermo Rubén Cardini, Cristian Hernán Floiger, Gustavo Daniel Pereyra y Germán Horacio Herrera.