Otra decisión clave que deberá tomar la Casación es si unifica o no las causas por la Ruta del Dinero K, Los Sauces y Obras Públicas. En las dos últimas la ex Presidente Cristina Elisabet Kirchner está procesada mientras que en la primera -pese a que ha sido mencionada por el arrepentido Leonardo Fariña y las recomendaciones hechas por la Cámara Federal- el juez federal Sebastián Casanello ha evitado una y otra vez imputar a la ex Jefa de Estado. Este tema será tratado por la Sala IV con la integración de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.