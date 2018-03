Por otra parte, que los pederastas argentinos ingresen a la Deep Web para vincularse con pedófilos globales no es algo nuevo tampoco. En diciembre de 2015, el jujeño Miguel Abdón Janco se convirtió en el primer nacional en ser condenado en una causa que tenía a la Internet oscura como protagonista, cuando el Tribunal Oral Federal de Jujuy lo sentenció a 32 años de cárcel por ingresar al foro pedófilo The Love Zone para subir material en donde abusaba a su propio ahijado, en donde lo penetraba anal y oralmente. En el foro, en donde tuvo que aportar varios megabytes de material inédito como una suerte cuota de ingreso, Abdón Janco se comunicó con un pedófilo aparentemente ucraniano, que le envió una foto de un niño sosteniendo un cartel que rezaba "For my friend, Miguel."