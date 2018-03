El video, al contrario de la pornografía infantil promedio, tenía algo de producción. Había algunas luces, una cama. Había también un elenco: dos mujeres de mediana edad, casi en sus cuarenta, sus caras disimuladas con antifaces de cotillón. Las seguía un hombre corpulento, un poco mayor, casi en sus cincuenta. Ninguno dice palabra alguna en ningún idioma durante la filmación, apenas unos gemidos torpes, nada que pueda señalar su proveniencia. Y había una protagonista: una niña de no más de cinco años de edad, pelo negro, tez trigueña, atontada, como si no estuviera allí.