Cabral, en tanto, defendió la decisión del Consejo de aprobar a Bruglia "con la mayoría necesaria" como subrogante para cubrir la vacante dejada por la destitución de Eduardo Freiler en noviembre pasado, y le reprochó a Tailhade que su reclamo era extemporáneo, porque "había salido perdidoso en esa votación". La respuesta del alfil kircherista en el Consejo no se demoró: "A mí no me molesta perder, me molesta que me armen tribunales a la carta".