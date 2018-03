Para ello debe cumplir con dos requisitos: que el trámite del concurso se mantenga vivo (es decir, que no se transforme en quiebra) y que Cristóbal López no sea procesado por un delito común conexo con tributación, por ejemplo administración fraudulenta, que es la imputación que estaba vigente antes del fallo de los jueces Farah y Ballestero.