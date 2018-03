"Estaba loco de celos porque mi compañero de celda, Lucas Balcarce, me mostró una foto en Facebook donde se la veía a Andrea abrazada con un hombre", dijo. Y agregó: "Le pregunté si estaba saliendo con ese hombre y me respondió que no, pero como sabía que me estaba mintiendo le pegué". Esto sucedió en el baño, antes de que Herrera la llevase a la fuerza a la celda tomándola del cuello, según refirió un testigo del episodio.