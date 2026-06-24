El auge de edificios de 20 a 30 niveles en El Salvador obliga a instalar tuberías más grandes, señala ANDA

El crecimiento vertical de San Salvador eleva la demanda de caudal y presión sobre la red pública de agua potable. (Foto cortesía Comercio y negocios).

El crecimiento vertical de San Salvador ha introducido nuevos desafíos para la red pública de agua potable. La proliferación de edificios de 20 a 30 niveles ha incrementado la demanda de caudal y presión sobre la infraestructura existente.

El presidente de ANDA El Salvador, Dagoberto Arévalo, señaló en entrevista AM: “Antes llegábamos a una vivienda con una tubería de una pulgada, ahora un edificio puede requerir líneas de mayor diámetro para abastecer hasta cien apartamentos”.

Este escenario ha llevado a la institución a renovar tuberías antiguas que ya no soportan el flujo ni la presión requeridos y a ampliar la red utilizando materiales de mayor resistencia. Arévalo describió: “Esto implica una doble tarea: renovar las antiguas tuberías y ampliar la red para que se adapte a las nuevas necesidades habitacionales, comerciales e industriales”.

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La actualización incluye la modernización de puntos de conexión y la instalación de válvulas reguladoras de presión. Según el presidente de ANDA, “la coordinación con empresas constructoras y desarrolladores urbanos es clave para anticipar demandas y evitar cuellos de botella en el suministro”.

La instalación de medidores individuales en viviendas y edificios es otro eje institucional. “El valor del agua debe entenderse no solo como un costo, sino como un factor de salud y bienestar para la familia”, afirmó Arévalo. Los medidores permiten conocer el consumo real, pagar únicamente por lo utilizado y detectar consumos inusualmente altos.

ANDA El Salvador adapta la infraestructura de agua potable porque los edificios de 20 a 30 niveles requieren tuberías de mayor diámetro. (Foto: cortesía)

El pago puntual del servicio y la notificación inmediata de anomalías, como fugas, baja presión o agua turbia, permiten priorizar intervenciones y planificar inversiones según la urgencia. “La colaboración ciudadana es indispensable para mantener la red en condiciones óptimas y garantizar que el servicio acompañe el crecimiento urbano de San Salvador”, expresó Arévalo.

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Modernización y gestión de fugas: red reforzada y atención continua

ANDA enfrenta diariamente un promedio de 20 a 25 fugas en medidores y más de 60 a 70 fugas en las redes de distribución. Para atender estos incidentes, la institución dispone de cuadrillas que operan día y noche, ajustando turnos en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Fovial cuando los trabajos afectan arterias de alto tráfico.

“El objetivo es minimizar el impacto en la circulación y garantizar que las reparaciones no paralicen la ciudad”, explicó Arévalo. Los trabajos nocturnos requieren maquinaria pesada, luminarias y señalización especial para operar con seguridad y eficiencia. Durante la temporada de lluvias, las intervenciones se adaptan a las condiciones climáticas para evitar accidentes y proteger al personal y los equipos.

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Las zonas con mayor incidencia de fugas, como en el lugar conocido como Milagro Mireya, Motocross Miralvalle y Lomas de San Francisco, están siendo intervenidas mediante la renovación de tuberías antiguas por nuevas de polietileno de alta densidad. Según Arévalo, este material “elimina los problemas de corrosión y reduce drásticamente el riesgo de nuevas filtraciones”.

ANDA atiende cada día entre 20 y 25 fugas en medidores y entre 60 y 70 fugas en redes de distribución con cuadrillas que operan día y noche. (Foto cortesía ANDA).

En estos tres sectores, ANDA está reemplazando un total de 27 kilómetros de tubería con tecnologías de perforación horizontal que permiten instalar largas secciones sin necesidad de romper extensamente la vía pública. Este método disminuye el tiempo de obra y reduce el impacto en la movilidad urbana.

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En sectores como Apopa, Mejicanos y Ayutuxtepeque, la institución planea renovar más de 120 mil acometidas de agua potable, priorizando áreas con mayores reportes de fugas y presión elevada. También se están instalando válvulas reductoras en puntos clave para evitar que la alta presión cause nuevas rupturas, especialmente donde la antigüedad de las tuberías incrementa la fragilidad del material.

“El éxito de la modernización depende tanto de las inversiones públicas como del compromiso de los usuarios”, resumió Arévalo.