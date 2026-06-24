Nicaragüense capturado en Costa Rica es extraditado a EE.UU. por abuso sexual tras 20 años prófugo

La extradición de Elías Luis Herrera desde Costa Rica a Estados Unidos cerró una fuga internacional que se extendió por más de veinte años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Elías Luis Herrera desde Costa Rica hacia Estados Unidos ha puesto fin a una prolongada fuga internacional que se extendió por más de veinte años. Herrera, de nacionalidad nicaragüense y con 47 años al momento de su captura, fue entregado a las autoridades estadounidenses en octubre de 2025, tras haber permanecido oculto en territorio costarricense desde 2003. El caso que lo involucra está vinculado al abuso sexual de una adolescente de 15 años a bordo de un crucero.

El hecho que originó la causa judicial ocurrió en la madrugada del 17 de julio de 2003. Ese día, Herrera se desempeñaba como tripulante en un crucero que había partido desde Galveston, Texas. De acuerdo con el expediente judicial presentado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la acusación sostiene que Herrera y otro tripulante, identificado como Edgerton Phillip Medford, interceptaron a la menor cerca de una piscina. Ambos participaron en el abuso sexual mientras la víctima gritaba y pedía ayuda, según datos de 100% Noticias.

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La investigación fue elevada ante un gran jurado federal en 2004, que presentó cargos formales contra los dos sospechosos. Sin embargo, cuando las autoridades intentaron arrestar a Herrera durante un viaje posterior, este logró escapar en Cozumel, México, y posteriormente se trasladó a Costa Rica, donde logró eludir a la justicia durante más de dos décadas. Finalmente, en 2025, fue localizado y arrestado por autoridades costarricenses, quienes concretaron su extradición hacia Estados Unidos.

Elías Luis Herrera se declaró culpable y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de USD 250,000.(AP Photo/Olga Fedorova, Archivo)

El proceso judicial avanzó rápidamente tras su llegada a suelo estadounidense. Herrera compareció ante el juez federal Sim Lake, quien ordenó su detención preventiva hasta la celebración de la audiencia de sentencia, programada para el 18 de septiembre. El ciudadano nicaragüense se declaró culpable de los cargos imputados, lo que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de USD 250,000.

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La causa también involucró a Edgerton Phillip Medford, el otro tripulante señalado en la acusación. Medford fue extraditado a Estados Unidos en 2007, se declaró culpable por su participación en los hechos y luego fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, su país de origen, de acuerdo a información de 100% Noticias. El expediente judicial no detalla la condena que recibió Medford, pero confirma que ambos participaron activamente en la agresión, según los testimonios y pruebas presentados ante el gran jurado.

La investigación estuvo encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Costa Rica, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades judiciales y policiales costarricenses. Esta cooperación internacional resultó fundamental para la localización y posterior extradición de Herrera, quien había logrado permanecer oculto durante años.

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La confesión de Herrera ante la justicia estadounidense representa el desenlace de un caso que se extendió por varias jurisdicciones y que implicó la colaboración de múltiples organismos de seguridad y justicia.