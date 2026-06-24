Nicaragua

Nicaragüense capturado en Costa Rica es extraditado a EE.UU. por abuso sexual tras 20 años prófugo

El nicaragüense, capturado en Costa Rica en 2025 tras permanecer oculto desde 2003, enfrentará una sentencia el 18 de septiembre por el ataque a una adolescente en un barco que zarpó de Texas

Guardar
Google icon
Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
La extradición de Elías Luis Herrera desde Costa Rica a Estados Unidos cerró una fuga internacional que se extendió por más de veinte años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Elías Luis Herrera desde Costa Rica hacia Estados Unidos ha puesto fin a una prolongada fuga internacional que se extendió por más de veinte años. Herrera, de nacionalidad nicaragüense y con 47 años al momento de su captura, fue entregado a las autoridades estadounidenses en octubre de 2025, tras haber permanecido oculto en territorio costarricense desde 2003. El caso que lo involucra está vinculado al abuso sexual de una adolescente de 15 años a bordo de un crucero.

El hecho que originó la causa judicial ocurrió en la madrugada del 17 de julio de 2003. Ese día, Herrera se desempeñaba como tripulante en un crucero que había partido desde Galveston, Texas. De acuerdo con el expediente judicial presentado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la acusación sostiene que Herrera y otro tripulante, identificado como Edgerton Phillip Medford, interceptaron a la menor cerca de una piscina. Ambos participaron en el abuso sexual mientras la víctima gritaba y pedía ayuda, según datos de 100% Noticias.

PUBLICIDAD

La investigación fue elevada ante un gran jurado federal en 2004, que presentó cargos formales contra los dos sospechosos. Sin embargo, cuando las autoridades intentaron arrestar a Herrera durante un viaje posterior, este logró escapar en Cozumel, México, y posteriormente se trasladó a Costa Rica, donde logró eludir a la justicia durante más de dos décadas. Finalmente, en 2025, fue localizado y arrestado por autoridades costarricenses, quienes concretaron su extradición hacia Estados Unidos.

Elías Luis Herrera se declaró culpable y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de USD 250,000.(AP Photo/Olga Fedorova, Archivo)
Elías Luis Herrera se declaró culpable y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de USD 250,000.(AP Photo/Olga Fedorova, Archivo)

El proceso judicial avanzó rápidamente tras su llegada a suelo estadounidense. Herrera compareció ante el juez federal Sim Lake, quien ordenó su detención preventiva hasta la celebración de la audiencia de sentencia, programada para el 18 de septiembre. El ciudadano nicaragüense se declaró culpable de los cargos imputados, lo que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de USD 250,000.

PUBLICIDAD

La causa también involucró a Edgerton Phillip Medford, el otro tripulante señalado en la acusación. Medford fue extraditado a Estados Unidos en 2007, se declaró culpable por su participación en los hechos y luego fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, su país de origen, de acuerdo a información de 100% Noticias. El expediente judicial no detalla la condena que recibió Medford, pero confirma que ambos participaron activamente en la agresión, según los testimonios y pruebas presentados ante el gran jurado.

La investigación estuvo encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Costa Rica, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades judiciales y policiales costarricenses. Esta cooperación internacional resultó fundamental para la localización y posterior extradición de Herrera, quien había logrado permanecer oculto durante años.

La confesión de Herrera ante la justicia estadounidense representa el desenlace de un caso que se extendió por varias jurisdicciones y que implicó la colaboración de múltiples organismos de seguridad y justicia.

Temas Relacionados

ExtradiciónAbuso sexualFBINicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

Se indicó que Christopher Landau busca impulsar las prioridades de los Estados Unidos en la región y una OEA con mayor rendición de cuentas

Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño

Productores hondureños advierten que iniciar cultivos en este momento podría provocar pérdidas económicas debido al déficit de lluvias previsto para los próximos meses.

Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño

Embargan dieta del diputado José Miguel Villalobos por millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social

El Juzgado de Goicoechea ordenó retener más de ₡611 mil mensuales (USD 1,357) del salario del legislador de Pueblo Soberano para saldar una deuda superior a ₡300 millones (USD 663 mil)

Embargan dieta del diputado José Miguel Villalobos por millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social

En su lucha contra el hambre Panamá reglamenta ley que previene la pérdida de alimentos

La norma establece que será el Ministerio de Salud la entidad encargada de supervisar la calidad y trazabilidad de los alimentos donados

En su lucha contra el hambre Panamá reglamenta ley que previene la pérdida de alimentos

“Pura Vida” de Costa Rica conquista la prensa española y consolida su posición como destino turístico de referencia

Medios destacados como El País, Elle y Travel & Leisure resaltan la autenticidad, biodiversidad y hospitalidad costarricense en reportajes recientes

“Pura Vida” de Costa Rica conquista la prensa española y consolida su posición como destino turístico de referencia

TECNO

PlayStation enfrenta nueva demanda colectiva en California por ocultar que vende licencias y no juegos

PlayStation enfrenta nueva demanda colectiva en California por ocultar que vende licencias y no juegos

Cómo usar la IA de Google para crear una imagen tuya en un estadio del Mundial 2026: México, EE.UU. o Canadá

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español, cuáles son sus nombres y más preguntas en Google

Tres instrucciones que debes usar para evitar que la IA te mienta y tener respuestas completas

SK Hynix busca captar más de 29 mil millones de dólares saliendo a bolsa de EE.UU. con un plan centrado en IA

ENTRETENIMIENTO

Lisa se pronunció sobre su privacidad tras la aparente ruptura con Frédéric Arnault: “A veces solo quiero ser una persona normal”

Lisa se pronunció sobre su privacidad tras la aparente ruptura con Frédéric Arnault: “A veces solo quiero ser una persona normal”

Sam Elliott y la fórmula de una carrera longeva: principios, elección y pasión por el oficio

¿Comprarías un robot que fuera una réplica de un ser querido muerto? La película que habla sobre cómo la tecnología podría generar androides a partir de personas

Ester Expósito lidera Enfrentados: Marfil, la nueva apuesta romántica de Prime Video basada en Mercedes Ron

“Sentía que no era lo suficientemente inteligente”: el día que Natalie Portman recordó sus años en Harvard y Star Wars

MUNDO

Operación Epic Fury: programa nuclear devastado, liderazgo iraní oculto y una inflación insoportable

Operación Epic Fury: programa nuclear devastado, liderazgo iraní oculto y una inflación insoportable

El régimen de Irán utilizó espías para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos en Australia

El Parlamento Europeo declaró a Rusia principal amenaza para la integridad democrática de Europa

20 fotos de la ola de calor que afecta a Europa con temperaturas récord

Europa asume la defensa autónoma del continente y ve a Rusia estancada en Ucrania: “Perspectiva real de una derrota”