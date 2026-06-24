Sociedad

El drama que atraviesan los hijos de una de las hermanas que murieron ahogadas en un siniestro vial en La Pampa

Tras confirmarse la muerte de María Olga Sosa (59), sus tres hijos recibieron otra lamentable noticia de su entorno familiar

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Juan Manuel Vissani
Juan Manuel Vissani y María Olga Sosa tenían tres hijos en común.

La familia de María Olga Sosa (59), una de las cuatro hermanas que murieron ahogadas este lunes en las aguas del lago Bajo Giuliani, en la provincia de La Pampa, recibió otra lamentable noticia en las últimas horas. En medio del luto y la conmoción, los tres hijos que dejó la portera escolar también perdieron a su padre, quien falleció tras una larga lucha contra una enfermedad terminal.

Se trata de Julio Manuel Vissani, de 66 años, quien actualmente residía en el municipio de Vista Alegre, provincia de Neuquén, y falleció pocas horas después de la tragedia que se cobró la vida de la madre de sus hijos.

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Según pudo corroborar Infobae, Vissani se había desempeñado durante varios años en la Policía de La Pampa, fuerza en la que era un respetado miembro y de la que se retiró con el rango de suboficial mayor.

Actualmente, “Cachi” Vissani y Olga Sosa estaban separados, pero aún continuaban unidos por los tres hijos -dos mujeres y un varón- que tenían en común.

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El último adiós a Vissani se llevó a cabo este martes en la capilla Nuestra Señora de Fátima del sector Norte, en la ciudad neuquina de Centenario. “Su recuerdo quedará por siempre en el corazón de quienes lo amaron”, concluye el comunicado.

Juan Manuel Vissani
Julio Manuel Vissani era el exesposo de María Olga Sosa, una de las cuatro hermanas que murieron en un siniestro vial en La Pampa.

Olga Sosa, junto a sus hermanas Cristina, Raquel y Rosa, fallecieron este lunes en un trágico accidente vial ocurrido en el cruce de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 14. Allí, la Ford EcoSport en el que viajaban las cinco hermanas -Dominga Fortunata Sosa, la conductora, fue la única sobreviviente- despistó por causas que aún se encuentran bajo investigación y cayó al agua del lago Bajo Giuliani.

La víctima que salió por sus propios medios fue asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a un centro de salud en estado de shock; el agua estaba a 3 °C.

La Pampa - Accidente Hermanas
Las autoridades lograron retirar el vehículo del lugar del accidente

Según detalló el medio local Infohuella, fue la propia sobreviviente quien advirtió a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. A partir de ese aviso se desplegó la búsqueda que permitió localizar los cuerpos de las restantes ocupantes.

Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no habría advertido el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una “T”. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

A su vez, el Diario de La Pampa indicó que las mujeres viajaban desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana, que se encuentra internada en el Hospital Favaloro.

Mapa de Argentina que señala la provincia de La Pampa, un marcador rojo en Bajo Giuliani, y un mapa detallado de la zona con rutas y lugares
La ubicación de la zona del accidente

Según pudo confirmar este medio, los restos de las mujeres fueron velados durante la mañana de este miércoles en el SUM de 25 de Mayo, su ciudad natal.

El Bajo Giuliani se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Es una depresión natural que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna; en la zona también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

Quiénes eran las hermanas Sosa

Luego de que los rescatistas lograron sacar los cuerpos del interior de la Ford EcoSport, las autoridades locales identificaron a las víctimas fatales como Cristina Sosa (66), Raquel Esmeralda Sosa (54), Rosa Estela Sosa (53) y la ya mencionada María Olga.

De acuerdo a la información consignada por el medio Radio Génesis 25, Cristina era jubilada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante varios años.

Además, Infobae pudo saber a partir de fuentes locales que la mayor de las fallecidas había atravesado serias complicaciones de salud durante la pandemia, tras contraer COVID y quedar al borde de la muerte.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Cristina Sosa tenía 66 años y era jubilada del hospital local de 25 de Mayo.

Raquel, otra de las hermanas fallecidas, también formaba parte del personal del mismo hospital local.

Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria. Descansen en paz”, reza el comunicado que este martes difundieron las autoridades del centro de salud en sus redes sociales.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Raquel Esmeralda Sosa (54) se desempeñaba en el mismo centro de salud.

Por su parte, Olga se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era conocida y apreciada por el alumnado, los docentes y el resto de los empleados de la institución.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
María Olga Sosa (59) era portera de una escuela local.

“La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una querida integrante de nuestro plantel. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros”, dice el comunicado que emitió el centro escolar en memoria de Olga.

Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que perdió la vida en el siniestro, era ama de casa.

Su historia reciente, según pudo corroborar este medio, se vio vinculada a otro trágico accidente vial ocurrido el 26 de julio del año pasado, cuando tres mujeres y un varón, todos oriundos de la ciudad pampeana de 25 de Mayo, murieron al chocar de frente contra un camión sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de Catriel, en la provincia de Neuquén, y en medio de una tormenta de nieve.

Las víctimas, casualmente, eran familiares del marido de Estela.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Rosa Estela Sosa tenía 53 años y era ama de casa.

De acuerdo con lo informado por el citado medio local, la familia Sosa está integrada por ocho hermanos y las cinco mujeres -una de ellas Dominga Fortunata Sosa (49), la conductora y única sobreviviente que logró salir del agua por sus propios medios y pidió ayuda- que viajaban en la Ford EcoSport se dirigían a la ciudad de Santa Rosa para visitar a una hermana internada.

Qué tristeza tan profunda nos envuelve”, expresaron vecinos a través de mensajes difundidos en redes.

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