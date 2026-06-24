Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Julián Gil, actor de Televisa y conductor de TUDN, consiguió la firma de Lionel Messi durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Jovani Perez/Infobae)

Julián Gil, reconocido actor de telenovelas y figura de Televisa, vivió uno de los momentos más significativos de su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El también conductor, quien forma parte del equipo de TUDN durante la justa mundialista, consiguió la firma de Lionel Messi en “La Pelota del Mundial”, un proyecto que ha desarrollado a lo largo de su recorrido por distintas ciudades sede.

El encuentro tuvo lugar en Dallas y estuvo marcado por algo más que un autógrafo. Además de obtener la firma del capitán argentino, Gil le entregó una estampita de la Virgen de Guadalupe con la intención de que acompañe tanto al futbolista como a su padre, Jorge Messi, durante su proceso de recuperación.

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La escena combinó deporte, admiración y un gesto personal que dejó huella en el actor, quien ha seguido de cerca el torneo como parte de la cobertura especial.

Un momento especial junto al futbolista que más admiraba

El encuentro entre Julián Gil y Lionel Messi ocurre en Dallas, como parte de la cobertura especial de TUDN del Mundial 2026. - REUTERS/Eloisa Sanchez

Desde el inicio de “La Pelota del Mundial”, Julián Gil tenía claro que una de las firmas más deseadas era la de Lionel Messi. El balón se ha convertido en una pieza especial que reúne autógrafos de algunas de las personalidades más importantes del futbol internacional.

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La oportunidad finalmente llegó en Dallas, donde el campeón argentino accedió a plasmar su firma en el proyecto que el conductor ha impulsado durante la Copa del Mundo.

“Qué bendición poder tener la firma de Messi en ‘La Pelota del Mundial’. Pero más bendecido me siento por haber tenido la oportunidad de entregarle una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo acompañe a él y a su padre en su recuperación”, escribió Julián Gil tras el encuentro.

Una trayectoria que va más allá de las telenovelas

Julián Gil afirma que la firma de Messi en “La Pelota del Mundial” representa una bendición y un momento clave de su cobertura del torneo. - (Dax Tamargo)

Aunque el público lo identifica principalmente por sus participaciones en exitosas producciones televisivas, Julián Gil también ha construido una presencia constante en el ámbito deportivo. Durante los últimos años ha participado en diversas coberturas especiales de TUDN, consolidándose como una de las personalidades recurrentes de la cadena en grandes eventos internacionales.

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Su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 forma parte de esa faceta profesional que lo ha llevado a combinar el entretenimiento con el periodismo deportivo, acercándolo a figuras de talla mundial y a historias que trascienden la cancha.

Precisamente en ese contexto nació “La Pelota del Mundial”, una iniciativa que documenta encuentros con protagonistas del futbol a través de sus firmas y de las experiencias que se generan alrededor de cada conversación.

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Messi se suma a una colección de figuras históricas

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 22, 2026 Argentina's Lionel Messi arrives before the match REUTERS/Issei Kato

La firma del capitán argentino representa uno de los capítulos más destacados del proyecto. Sin embargo, el balón ya contaba con la participación de otras grandes figuras del deporte internacional.

Hasta el momento, “La Pelota del Mundial” reúne los autógrafos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Raphinha, Vinícius Jr., Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Alisson Becker, Endrick, Iván “Bam Bam” Zamorano y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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Con cada nueva rúbrica, el balón se transforma en una memoria viva del Mundial 2026. En el caso de Messi, la firma llegó acompañada de una historia personal que convirtió el encuentro en algo más valioso que una simple fotografía o un recuerdo deportivo. “La firma quedará en la pelota. Ese momento quedará para siempre en mi corazón”, afirmó Julián Gil.