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De Newell’s a River Plate: los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en pleno Mundial

Entidades y personalidades del deporte homenajearon al capitán de la selección argentina en su día

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Caricatura de Lionel Messi con camiseta de Argentina. Torta con el número 39, balones de fútbol y un arco. Confeti. Público en un estadio.
Una caricatura de Lionel Messi con la camiseta de Argentina celebra su cumpleaños número 39 con una torta decorada con motivos de fútbol en medio de un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24 de junio no es una fecha más para el universo deportivo. Cada año, este día se transforma en una celebración global para homenajear al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, quien festeja un nuevo año de vida en plena vigencia de su carrera profesional.

Desde las primeras horas del día, las redes sociales se inundaron de mensajes de afecto, agradecimiento y admiración para el astro rosarino. El fenómeno cruzó fronteras e idiomas, uniendo a personalidades y entidades de distintas latitudes que detuvieron sus agendas para reconocer el legado del futbolista más influyente de la época moderna.

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Los homenajes incluyeron desde emotivos videos hasta fotografías de sus momentos más gloriosos en el campo de juego. El cariño masivo demostró, una vez más, el profundo impacto cultural y humano que genera su figura más allá de la pelota.

“39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. Feliz cumple Capitán”, escribió la cuenta oficial de la Asociación de Fútbol Argentino en sus redes sociales. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, también se pronunció en su perfil de Instagram: "Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor“.

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Saludo Messi cumpleaños afa
El posteo de la cuenta de la selección argentina

“Otro año de Leo, otro año de magia. Feliz cumple, capitán”, escribió por su parte la cuenta oficial del Inter Miami. A ella también se le sumaron las redes del Barcelona, el PSG, Newell’s y River Plate, entre otras. "Gracias por tantas alegrías compartidas en nuestra casa“, publicó el conjunto Millonario en su perfil de X (Ex Twitter), haciendo referencia a las presentaciones de la selección en el Monumental.

No podía faltar el posteo de su esposa, Antonela Roccuzzo. La rosarina sorprendió con una publicación cargada de recuerdos familiares y palabras afectuosas que reflejaron la intimidad y el cariño en la pareja: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.

Este cumpleaños en particular se dio nuevamente en un contexto mundialista. Algo que no sucedía desde el Mundial de Rusia 2018, (Qatar 2022 se disputó excepcionalmente entre noviembre y diciembre por las alta temperaturas).

En esta edición, el rosarino, que marcó cinco goles en solo dos partidos convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales, comparte su día con la familia y la delegación argentina en la previa al último duelo de fase de grupos contra Jordania.

Los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños:

Saludo Messi cumpleaños afa
El mensaje del presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia
El posteo de Barcelona
El posteo de Barcelona
El saludo de cumpleaños para Lionel Messi
El París Saint Germain saludó a su ex futbolista
Los saludos de cumpleaños para Lionel messi
Conmebol, presente en los saludos
Otro de los mensajes de la Conmebol
Otro de los mensajes de la Conmebol
El saludo de cumpleaños para Lionel Messi
La cuenta oficial de la Copa América saludó al bicampeón
Cumple Messi
La Copa Mundial FIFA en Español, saludó a Messi en su día
Cumple Messi
El Inter Miami publicó en su Instagram
Cumple Messi
Newell's también se hizo eco del cumpleaños de Messi
Cumple Messi
La liga de Francia en Español le envió un saludo a Messi
Cumple Messi
River Plate también se sumó a los saludos
MESSI CUMPLEAÑOS
El reconocimiento de la UEFA a Lionel Messi
MESSI CUMPLEAÑOS
La cuenta oficial del Mundial compartió un saludo a Messi
MESSI CUMPLEAÑOS
La publicación de la cuenta oficial de la Champions League

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