Aunque en el barrio Santa Lucía de la capital santafesina todos lo conocían por sus constantes agresiones a su ex pareja, nadie sale de su asombro. El policía Facundo Solís mató a cinco personas en pocos minutos. Los investigadores creen que lo tenía planeado. Primero fue a la madre de sus dos hijos, y luego continuó, en una vivienda contigua, con su ex hijastra, el novio, su ex suegra y su ex cuñada.