El barrio Alfonso de la capital de Santa Fe está conmocionado por una verdadera masacre perpetrada por Facundo Solís, un suboficial del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP). El uniformado asesinó con su arma reglamentaria a su ex pareja, a la hija de su ex y a su novio, a su ex suegra y a su ex cuñada. Tras cometer los crímenes se atrincheró en una vivienda y finalmente fue detenido.