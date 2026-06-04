Colombia

Una intérprete de señas en un concierto de Feid se volvió viral en redes sociales: “Es un perreo interpretativo”

La mujer acaparó todas las miradas al disfrutar intensamente el concierto, mientras hacía su trabajo desde la tarima

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La Universidad de Antioquia vivió una tarde inusual cuando Feid, sorprendió a cientos de estudiantes al presentarse sin previo aviso en la apertura de la Semana Estudiantil. No obstante, su interprete de lenguaje de señas se robó parte del show - crédito isabella.saldarriaga_ / TikTok

La aparición inesperada del cantante Feid en la Universidad de Antioquia marcó un inicio diferente para la Semana Estudiantil el martes 2 de junio de 2026. El artista, conocido por su proyección internacional en la música urbana, irrumpió en la plazoleta central y desató una reacción inmediata entre los asistentes.

Los aplausos y gritos reflejaron la sorpresa colectiva, mientras los videos del momento inundaron las redes sociales y volvieron tendencia la celebración. La multitud, además, no disimuló el entusiasmo frente a una visita que no figuraba en la agenda oficial.

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Durante el concierto, una de las figuras más comentadas fue la intérprete de lenguaje de señas. Su manera de transmitir no solo las letras, sino también el ritmo y la energía de las canciones, quedó plasmada en numerosas grabaciones difundidas en línea. La mujer acompañó cada tema con expresividad, sumando su propio estilo a la experiencia.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en destacar a la intérprete. Frases como “La verdadera inclusión” y “Motivos para aprender lenguaje de señas” reflejaron el impacto positivo de su participación, que muchos llamaron “perreo interpretativo” y celebraron como un ejemplo de integración y alegría compartida.

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Concierto de FeidUniversidad de AntioquiaInterprete lenguaje de señasVideo viralColombia-Noticias

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