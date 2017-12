Karina, la madre biológica de Karen, se disponía en estas horas a abordar un vuelo en Paraguay para dirigirse a México y conocer los detalles de la muerta en su hija luego de recibir información de la embajada local. Mientras tanto, su padre apunta: "Karen no tenía miedo a nada. Y en dos años se cagó la vida. Ella estaba en un ambiente muy pesado, me decía que era modelo pero yo sospechaba, no sabía cómo hacerla venir. No sé si esto tiene que ver con droga, pero con cafishos seguro." Karen era la hija mayor de Juan Marcelo, electricista e instalador de alarmas en Sáenz Peña: tenía otros tres medios hermanos, todos menores de edad.