Bonadio procesó y dispuso la detención de Kirchner, Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente social Luis D´Elia, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de la comunidad iraní Jorge KHalil. Todos están en prisión excepto Timerman que tiene un régimen de detención domiciliaria y la ex Presidente que tiene un pedido de desafuero al Senado de la Nación.