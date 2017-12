No es la primera vez que De Luca emite un dictamen polémico. En dos oportunidades pidió desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Elisabet Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que en el inicio del escándalo Ciccone, dictaminó a favor del ex vicepresidente Amado Boudou al considerar que no se había cometido ningún delito. Casación no aceptó su criterio, la causa siguió su trámite, y Boudou espera tras las rejas que el caso sea elevado a juicio.