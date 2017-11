A tres años y tres meses del crimen, la Justicia aún no pudo encontrar razones ni culpables de la muerte de Melina Romero. Alguien la mató y descartó su cuerpo. "La gente va a decidir y será lo correcto. Elementos hay, no es un capricho mío. No acusaría a un tipo que no tuvo nada que ver, no me causaría gracia eso", remarca Biondi. Del otro lado, aseguran que el juicio contra Fernández es un absurdo, "una pérdida de tiempo y de dinero", y que el responsable de la muerte de Romero no es "Chavito". En el medio, la mamá y los hermanos de Melina Romero exigen respuestas.