Tras la presentación ayer de la ex presidente en la que también cargó contra Bonadio, ahora el magistrado cuenta con diez días para resolver la situación procesal de Cristina Kirchner y del resto de los implicados en la causa, entre los que se encuentran el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente D´Elía, el diputado de La Cámpora Andrés Larroque, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche, el espía Allan Bogado, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el representante de la comunidad iraní Jorge Khalil, entre otros.