No fue un llamado al teléfono del juez lo que determinó salir a buscar a Santiago Maldonado al río Chubut. No hubo un testigo "E" ni ningún otro que alertara a los investigadores sobre un cuerpo flotando. No existió un "mapuche arrepentido". El magistrado federal Guillermo Gustavo Lleral, a cargo de la causa, confirmó lo que había adelantado ayer Infobae; que encontraron el cuerpo a partir de la sugerencia de un prefecto: "No declaró ningún testigo que diera o aporte sobre un dato certero sobre el lugar donde se encontraba Santiago Maldonado. Tampoco hubo ningún llamado telefónico al juzgado ni a ninguno de mis colaboradores".