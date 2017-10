La identificación fehaciente del cadáver, un punto en el que enfatiza la familia de Santiago Maldonado, constituida como querellante, no es el único interrogante a despejar. La data y causa de muerte, si el cuerpo fue "plantado" o no, un punto que preocupa particularmente a Sergio Maldonado, serán materia de investigación para médicos legistas y criminalistas del Cuerpo Médico Forense y las querellas del caso. Infobae consultó a peritos y forenses a lo largo de la actividad privada y las fuerzas de seguridad nacionales. Lo cierto es que los resultados no serán rápidos.