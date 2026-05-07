Personajes

Gary Cooper, el galán de mirada azul que enamoró a Hollywood: sus romances más escandalosos y la lealtad sin fisuras de su esposa

Solo se casó una vez con la actriz Verónica Balfe, a quien permaneció unido hasta el final de sus días. Sus amoríos con famosas alimentaron a las revistas de la época

Guardar
Google icon
Gaby Cooper
Gaby Cooper

Era un seductor nato. Y tenía debilidad por sus compañeras de trabajo. Por eso, a lo largo de su extensa carrera, Gary Cooper se vio envuelto en más de un escándalo de polleras. De hecho, entre su larga lista de amoríos, figuran las mujeres más emblemáticas de su época. Mujeres a las que nunca habría podido enamorar si no fuera porque, un día, decidió dejar de ser un simple vaquero para convertirse en actor.

Había nacido bajo el nombre de Frank James Cooper el 7 de mayo de 1901 en Helena, Montana, un pueblo ubicado en la región Noroeste de los Estados Unidos. Era hijo de Alice Brazier y Charles Henry Cooper, un ranchero que también oficiaba como juez de la Corte Suprema local. Y no tenía otra ambición que no fuera seguir los pasos de su padre montando un caballo. A tal punto que, cuando cumplió los 18 años y éste insistió varias veces para hacerlo estudiar, él optó por abandonar los libros para ponerse el sombrero de cowboy y ocuparse del rancho de 240 hectáreas de su familia.

PUBLICIDAD

Claro que en estos pequeños pasos por colegios como la Gallatin County High School de Bozeman o el Grinnell College, Cooper empezó a interesarse por el arte en sus distintas facetas: pintura, literatura. Y, finalmente, acompañando a su padre a Los Ángeles, donde debía hacerse cargo de unas propiedades, descubrió que sus habilidades como vaquero le podían abrir las puertas de la actuación. Fue casi de casualidad, como suele ocurrir en estos casos. Participó en un casting. Y debutó en la pantalla grande trabajando como extra por 5 dólares al día y, como doble de acción, por 10.

Pronto cambió su Frank natal por Gary, un nombre mucho más atractivo a nivel comercial. Y, tras participar en 19 películas como extra, entre las que figuraban Dick Turpin, Ben-Hur, La colina encantada y El águila negra, logró un contrato por 50 dólares a la semana con Samuel Goldwyn, quien ya había vendido su compañía Goldwyn Pictures a los creadores de la Metro-Goldwyn-Meyer.

PUBLICIDAD

Gary Cooper, como el sargento York, en la película de 1941
Gary Cooper, como el sargento York, en la película de 1941

El resto es historia conocida. Gary rodó alrededor de 90 films. Y estuvo presente en la primera entrega de los Premios Oscar, por haber participado de Alas, film que obtuvo la estatuilla como Mejor Película en el año 1929. Adiós a las armas, Deseo, El secreto de vivir, El sargento York, Sus dos pasiones y A la hora señalada fueron algunos de los films que lo tuvieron como protagonista. Su nombre resonaba en las revistas de la época tanto por sus trabajos como por sus romances.

Una de las primeras novias que se le conoció fue la actriz Clara Bow, a quien vio por azar en una fiesta en 1926. Ella ya era una estrella de Hollywood donde, incluso, llegó a ser la mejor paga. Gary, en cambio, era un joven al que todavía le faltaba mucho para lograr que su nombre tuviera estelaridad. Este amorío, obviamente, lo favoreció a la hora de ganar popularidad. Con ella rodó algunos films como Hijos del divorcio. Y cuentan que, en aquel momento, Cooper llegó a pedirle matrimonio. Pero ella lo rechazó.

Todo lo contrario le pasó con Evelyn Brent, quien sí estaba dispuesta a contraer enlace con él. Sin embargo, en ese caso, Gary esquivó las formalidades hasta que la historia se terminó. Lo cierto es que en 1929, durante el rodaje de El canto del lobo, conoció a la actriz mexicana Lupe Vélez. Ella era la novia del director de la película, Víctor Fleming. Pero a Cooper no le importó. La relación duró tres años y fue tan apasionada como tormentosa. Pero llegó a su fin, supuestamente, por una infidelidad de él con Marlene Dietrich. Y porque la madre de Cooper, a quien él no se animaba a contradecir, simplemente no la quería.

Durante su estadía en Europa, en un impasse de su carrera que tuvo lugar en 1931, Cooper mantuvo un amorío con la millonaria condesa Dorothy Cadwell Taylor Dentice di Frasso, con quien viajó a África. La había conocido por intermedio de un amigo en común cuando recaló en Villa Madama, Italia. Y cuentan que el actor fue el encargado de ponerle un poco de condimento a la rutinaria vida que la mujer llevaba junto a su marido. Pero la historia duró solo un año, luego de lo cual Gary decidió volver a Hollywood.

Entonces llegó a su vida la que, se supone, fue su gran amor: la actriz Verónica Balfe, a quien sus íntimos llamaban Rocky. Fue la única mujer con la que se casó legalmente en 1933. Y, junto a ella, trajo al mundo a su hija, María Cooper Janis. Nunca se separaron. Y fue ella, su esposa, quien lo acompañó hasta el final de sus días. Sin embargo, él jamás pudo cumplir con su pacto de fidelidad. Y sus relaciones extramatrimoniales terminaron siendo vox populi.

Cooper junto a su única esposa, Veronica Balfe
Cooper junto a su única esposa, Veronica Balfe

Entre las amantes más notorias, figura la legendaria Ingrid Bergman, con quien protagonizó las películas Por quién doblan las campanas en 1943 y La Exótica en 1945. Dicen que ella se enamoró perdidamente de él. Y que eso se evidenciaba en las escenas que compartían. Pero que pocos se hicieron eco de este romance debido al gran respeto que la prensa tenía por la sueca.

Luego apareció la actriz Patricia Neal, con quien Gary coincidió en el film El manantial en 1949. Dicen que, por amor a ella, en 1951 estuvo a punto de terminar con su matrimonio, pero que no tuvo la valentía para divorciarse. Neal, que según trascendió habría abortado un hijo del actor, terminó muy afectada psicológicamente tras la ruptura.

Tiempo después, Cooper conoció a la española Sara Montiel en la película Vera Cruz de 1954, donde por cuestiones de trabajo se habían tenido que fundir en un intenso beso. Y los rumores sobre este affaire recorrieron todas las redacciones. Pero la relación no pasó a mayores.

Pasó varios años lidiando con achaques de salud, que lo habían llevado incluso a replantearse su espiritualidad. Y, aunque había nacido protestante, en 1959 Cooper recibió el bautismo en la iglesia católica. Sonaba rara su decisión, siendo un hombre que pregonaba la libertad y que, sobre todo, la ejercía. Pero, para entonces, ya estaba muy desmejorado físicamente. Murió el 13 de mayo de 1961, seis días después de haber cumplido los 60, a raíz de un cáncer que se había ido extendiendo por todo su cuerpo. Y a su lado estaba Rocky, su legítima esposa, la mujer que nunca lo abandonó.

Google icon

Temas Relacionados

Gary CooperHollywoodVerónica Balfe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Norma Aleandro cumple 90: de la profesora que la rechazó a protagonizar la película que le dio el primer Óscar al cine argentino

La protagonista de “La Historia Oficial”, nació el 2 de mayo de 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia de actores. El duro golpe que sufrió en la adolescencia al inscribirse a un curso de una actriz que admiraba, su exilio por la Triple AAA y el regreso con un rodaje donde estuvo muerta de miedo

Norma Aleandro cumple 90: de la profesora que la rechazó a protagonizar la película que le dio el primer Óscar al cine argentino

“¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina?“: el día que Pinky inauguró la televisión a color

El 1° de mayo de 1980, desde la pantalla del canal estatal, se despidieron las trasmisiones en blanco y negro. Los más afortunados pudieron ver la transición desde su casa, otros, agolpados frente a las casas de electrodomésticos. En el país, había 300 mil televisores a color y se vendían por 500 dólares

“¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina?“: el día que Pinky inauguró la televisión a color

“El día que murió iba a pedir mi mano”: la historia de amor de Guy Williams en Argentina y el misterio que aún rodea a su muerte

El protagonista de “El Zorro” falleció a los 65 años, el 30 de abril de 1989, en su departamento de Buenos Aires y fue encontrado seis días después gracias a la denuncia de sus vecinos. El enigma de su adiós: ¿murió solo y deprimido o enamorado con la ilusión de volver a casarse?

“El día que murió iba a pedir mi mano”: la historia de amor de Guy Williams en Argentina y el misterio que aún rodea a su muerte

Pipo Pescador, el hombre detrás de la boina: el artista que marcó la infancia de varias generaciones y decidió instalarse en Alemania

Enrique Fischer, conocido en el mundo del espectáculo por su personaje, nació el 29 de abril de 1946 en Gualeguaychú, Entre Ríos, hace ochenta años. Su retiro en un pequeño pueblo alemán abrió un nuevo capítulo, lejos de los reflectores

Pipo Pescador, el hombre detrás de la boina: el artista que marcó la infancia de varias generaciones y decidió instalarse en Alemania

Los 70 de Imanol Arias: el delito que casi lo lleva a prisión, su amor de la adultez y el secreto para que no le ”entre el viejo”

El actor español, protagonista de “Laberinto de pasiones”, “Camila” y “El Lute”, entre tantas otras películas icónicas, nació el 26 de abril de 1956. Un recorrido por sus primeros años de vida, el descubrimiento de su vocación, sus grandes amores y el fuerte lazo con la Argentina

Los 70 de Imanol Arias: el delito que casi lo lleva a prisión, su amor de la adultez y el secreto para que no le ”entre el viejo”

DEPORTES

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

TELESHOW

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

Líderes de ASEAN se reúnen en Filipinas para preparar un plan regional ante la crisis energética por la guerra en Irán

Trump interruptus

Detienen a hondureño en Olancho por tener un jaguar, una pitón y otras especies silvestres como mascotas

Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores