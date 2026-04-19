Personajes

La triste infancia de Luis Miguel: la fama precoz, un padre explotador y la misteriosa desaparición de su madre

El cantante nació el 19 de abril de 1970 como fruto del matrimonio de Luisito Rey y Marcela Basteri. Fue un niño prodigio, pero la vida lo golpeó muy duro debido a los conflictos familiares

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Luis Miguel
Luis Miguel (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Dueño de una voz y un carisma inigualable, Luis Miguel comenzó su carrera siendo apenas un niño. Y, rápidamente, conquistó a todo el mundo de habla hispana con su sonrisa angelada. Su vida parecía perfecta. Tenía vocación y su familia lo apoyaba en su incipiente carrera artística. Sin embargo, detrás de esa imagen que le vendía a los medios, el cantante escondía un dolor profundo que lo acompaña hasta el día de hoy.

Había nacido el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico, como fruto del matrimonio compuesto por el cantante y compositor español Luisito Rey y la italo-argentina Marcela Basteri. La familia solía cambiar de residencia de acuerdo al trabajo de su padre, por lo que Luis Miguel pasó sus primeros años en México y luego en España, donde comenzó sus estudios primarios. Con apenas 10 años de edad, se vio obligado a empezar a facturar para mantener el hogar.

Es que, para entonces, la carrera de su padre venía en franca decadencia. Y él tenía un talento innato. Así que, en cuando se dio cuenta de que manejando a su hijo podía hacer más dinero que con su guitarra en mano, Luisito Rey lo sacó de la escuela y decidió que tomara clases particulares. Su idea era que pudiera dedicarle mayor cantidad de tiempo a lo que, según intuía, podía ser la salvación financiera de la familia. Y no se equivocó.

(Foto: Archivo)
Marcela Basteri con su hijo, Luis Miguel (Foto: Archivo)

El hombre decidió que lo mejor era que su hijo se presentara como El Sol de México, fraguando su lugar de nacimiento. Y así comenzó a llevarlo de un bar a otro para ofrecer su show, sin importarle que se tratara de una criatura. Hasta que, durante el casamiento de hija del presidente de entonces, José López Portillo, tuvo la oportunidad de hacerle demostrar su capacidad interpretativa frente a las personalidades más relevantes del país. Y esto fue un pasaporte directo a la fama para Luis Miguel.

Al año siguiente, en 1982, grabó su primer disco, Un Sol, con la compañía EMI Music y la producción de su padre. Y, meses más tarde, sacó el segundo trabajo, Directo al Corazón, con el que terminó de consagrarse como un ídolo juvenil. Le siguieron Decídete en 1983, Palabra de honor y Ya nunca más en 1984, siendo este último la banda sonora de la película homónima que protagonizó Luis Miguel. Y, en 1985, editó Canta en italiano y Fiebre de amor, con el que musicalizó su segundo film.

“¿Qué haría si tuviera en mi cuenta de banco cinco mil dólares? ¿Y no puede ser un millón? No sé, se pueden comprar muchas cosas con ese dinero...Pues lo primero que me compraría sería una casa bonita y un carro también muy bonito“, dijo en una de sus primeras entrevistas cuando todavía no imaginaba nada de lo que se le avecinaba.

Pero lo cierto es que, todo lo que parecía idílico, en realidad no lo era. La madre del cantante no veía con buenos ojos la manera en que su marido sobreexigía a su hijo. Ella se daba cuenta de que el niño estaba siendo explotado, con largas jornadas de ensayos, grabaciones y shows. Y esto le generaba serios conflictos con Luisito Rey. Conflictos que habrían incluido, también, diferentes tipos de violencia.

Luis Miguel con su madre, su padre, Luisito Rey y su hermano Alejandro
Luis Miguel con su madre, su padre, Luisito Rey y su hermano Alejandro

Para entonces, el matrimonio ya tenía también a Alejandro y Sergio, nacidos en 1972 y 1984, respectivamente. En 1986, sobrevino la separación. Y Marcela decidió regresar a Italia, donde estaba su familia de origen que le dio asilo. La leyenda cuenta que ella tenía miedo. Que con su bebé chiquito en brazos, huyó de una realidad que ya no podía soportar. Lo que sucedió después, todavía, sigue siendo un misterio. Sabiendo que alejarse de su padre implicaba echar por tierra su carrera, Luis Miguel decidió permanecer junto a él, al igual que su hermano Alejandro. Y, misteriosamente, su madre desapareció de un día para el otro sin dejar rastro.

Durante un tiempo, el cantante creyó que Basteri había encontrado una nueva pareja y que, simplemente, lo había abandonado. Esto habría sido lo que Luisito Rey le habría hecho creer para que se sintiera decepcionado y no intentara volver a verla. Pero después sospechó que su padre, interesado en quedarse con el control absoluto de los ingresos de su hijo y consciente de que ella sabía demasiado de sus desmanejos, la habría mandado a matar. De hecho, la serie biográfica que el mismo Luis Miguel autorizó para la plataforma de Netflix, muestra que Marcela quería reencontrarse con sus niños. Y que, para ello, había accedido a juntarse con su ex en España. Pero que, luego de este encuentro, nadie más la vio.

Su padre le hizo creer que su madre había encontrado una nueva pareja y lo había abandonado © 2017 Mezcalent/The Grosby Group Fotos de Archivo Luis Miguel cumple 47 años este 19 de abril. El cantante nacido en Puerto Rico en 1970/México, abril 2017.
Su padre le hizo creer que su madre había encontrado una nueva pareja y lo había abandonado © 2017 Mezcalent/The Grosby Group Fotos de Archivo Luis Miguel cumple 47 años este 19 de abril. El cantante nacido en Puerto Rico en 1970/México, abril 2017.

No obstante, como si realmente fuera cierto eso de que “el show debe continuar” a pesar de todo, en 1987 Luis Miguel cerró contrato con Warner Music y grabó un nuevo disco: Soy como quiero ser. Ocultaba su dolor en cada show. Y disimulaba el nudo en su garganta en cada entrevista. “Una madre es una madre, y todos aquellos que no contamos con su presencia y su cariño le damos todavía muchísimo más valor”, dijo en 2008, siendo ya un adulto, durante un reportaje que dio para Univisión. Pero, desde su adolescencia, la incertidumbre de no saber lo que le había pasado a la mujer que lo trajo al mundo lo carcomía por dentro.

Había crecido sufriendo por las agresiones que Luisito Rey le propinaba a su madre. Y había transcurrido su infancia entre las obligaciones que le habían sido impuestas y las fiestas con mujeres, drogas y alcohol organizadas por su padre y que, según algunos biógrafos, corrompieron su niñez. Pero parecía no poder encontrar una escapatoria. Hasta que, luego de cumplir los 18 años de edad, decidió independizarse de su padre, a quien solo volvió a ver en 1992, cuando el hombre estaba en su lecho de muerte.

“Mi padre fue de las experiencias más duras que he tenido. De las experiencias más difíciles. Porque él fue la persona que inició todo esto. Y aunque no era una persona perfecta, él me enseñó una gran disciplina. Fue una persona que supo darme donde más me dolía para que aprendiera. Y no cabe duda de que aprendí. Pero después de que pasan este tipo de cosas, todos los rencores y las cosas negativas no importan. Yo ya no me acuerdo de nada. Pero si no cabe duda de que ha sido mi trago más amargo”, dijo el cantante en una de las pocas entrevistas en las que se refirió al tema.

Lo cierto es que, después de una infancia y una adolescencia marcada por el dolor, apenas obtuvo la mayoría de edad Luis Miguel decidió continuar adelante solo. Fue entonces cuando comenzó a trabajar con el mánager argentino Hugo López, que convirtió en su principal sostén. Y el éxito, que nunca lo había abandonado, se acrecentó. Sin embargo, el cantante nunca pudo cicatrizar sus viejas heridas, que aún siguen doliendo en su corazón.

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