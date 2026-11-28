El Flaco López y Agustín Giay festejan el triunfo de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata (REUTERS/Andres Cuenca)

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Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por cuarta vez en su historia tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata y se aseguró un jugoso premio económico que escaló a un total de 34.270.000 dólares, sin contar los 900.000 dólares por clasificar a la Recopa Sudamericana (jugará ante Boca Juniors en 2027) y otros 3 millones adicionales por entrar a la fase de grupos de la próxima Libertadores. Todo esto arroja la cifra de USD 38.170.000.

Por su parte, Estudiantes se aseguró una bolsa de USD 15.930.000 por su participación en la final de la Libertadores. El Pincha comenzó a sumar los bonos que repartió la Conmebol en la fase de grupos, donde recibió USD 3.000.000 por participación, más USD 680.000 de mérito deportivo por los dos triunfos conseguidos en esa instancia ante Cusco FC e Independiente de Medellín. La clasificación a octavos de final (superó a la Universidad Católica de Chile) sumó otros USD 1.250.000. Luego, los accesos a cuartos (ante Corinthians) y semifinales (frente al Flamengo) aportaron USD 1.700.000 y USD 2.300.000, respectivamente. Además, se llevó el cheque de USD 7.000.000 por jugar la final en el estadio Centenario de Montevideo.

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El Verdao llevaba hasta el momento una leve ganancia respecto a Estudiantes, ya que el elenco paulista obtuvo un triunfo más en la fase de grupos. En total, los brasileños tenían en su cuenta bancaria USD 9.270.000 correspondientes a las fases que fueron atravesando en la Libertadores. Con su reciente consagración, el club paulista acreditó el bono de 25.000.000 de dólares por el título.

Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Estudiantes La Plata - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - November 28, 2026 Estudiantes La Plata players pose for a team group photo before the match REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá del impacto económico, el título continental trajo consecuencias deportivas de largo alcance. Por haber ganado la Copa Libertadores, Palmeiras obtuvo un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, competencia en la que participan los campeones continentales del ciclo correspondiente. Además, accedió automáticamente a disputar la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana.

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Estudiantes no pudo aprovechar la chance de sumar su quinta Copa Libertadores, un título que no levanta desde 2009, cuando, bajo la conducción técnica de Alejandro Sabella, venció a Cruzeiro de Brasil en el Mineirão. El club de La Plata ya ganó el torneo en 1968, 1969 y 1970 con Osvaldo Zubeldía como director técnico y se convirtió en el primer equipo en obtener tres títulos consecutivos. Además, volvió a consagrarse 39 años después. Actualmente el Pincha suma seis títulos internacionales y una nueva estrella lo elevaría a siete, por encima de Vélez Sarsfield y Racing Club en el ranking histórico de clubes argentinos con más coronas continentales.