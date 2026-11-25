El ciervo rescatado fue derivado al Centro de Conservación Aguará en Paso de la Patria para su atención especializada

Guardar

La Prefectura Naval Argentina rescató a un ciervo que era arrastrado por la corriente del río en Corrientes. En Entre Ríos, en la zona de islas de Diamante, pescadores deportivos auxiliaron a un tatú mulita que había quedado atrapado entre ramas tras la creciente del río Paraná. Los operativos pusieron en evidencia el impacto de las aguas sobre la fauna silvestre de la región.

El primer episodio ocurrió en aguas correntinas, donde efectivos de la Prefectura Naval detectaron al ciervo con dificultades para alcanzar la costa a causa de la potencia de la corriente fluvial. A bordo de una embarcación, los uniformados se acercaron al animal y lograron ponerlo a salvo antes de trasladarlo a tierra firme. Allí, el ejemplar fue recibido por personal de Guardavidas, Guardia Urbana y efectivos de la Policía local, quienes participaron de la asistencia en la orilla.

PUBLICIDAD

Una vez en tierra, el ciervo quedó bajo la órbita de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, organismo que dispuso su traslado al Centro de Conservación Aguará, situado en Paso de la Patria. Allí, el animal continuará bajo el cuidado de personal especializado en fauna silvestre.

Pescadores deportivos auxiliaron a un tatú mulita atrapado entre ramas en las islas de Diamante, Entre Ríos

A cientos de kilómetros de distancia, otro rescate también capturó la atención. Un grupo de pescadores deportivos que recorría la zona de islas de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, encontró durante una jornada de pesca a un tatú mulita —también conocido como mulita pampeana o mulita chica— atrapado entre las ramas de árboles que la creciente del Paraná había dejado parcialmente sumergidos. Sin dudarlo, los pescadores decidieron auxiliar al animal y llevarlo hasta tierra firme.

PUBLICIDAD

“Somos pescadores deportivos y de casualidad lo vimos, lo rescatamos y lo llevamos a tierra firme en Diamante”, relató Sebastián Sommer, uno de los protagonistas del rescate, quien difundió el momento a través de su cuenta de Instagram @seba.fishing. Mientras auxiliaban al ejemplar, uno de los presentes se preguntó en voz alta cuánto tiempo habría permanecido el animal atrapado entre las ramas. “Pobrecito”, se escuchó decir.

La mulita pampeana (Dasypus hybridus) es un pequeño mamífero que habita los pastizales y sabanas del centro y norte del país. Su distribución abarca las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, indicaron desde Elonce. Durante el día recorre el suelo en busca de alimento y excava cuevas que utiliza como refugio y para criar a sus camadas. Entre las principales amenazas para su conservación figuran la pérdida de hábitat por la transformación de los pastizales naturales, los atropellamientos en rutas y los ataques de perros domésticos.

PUBLICIDAD

Ambos rescates se enmarcan en un fenómeno más amplio: la crecida de los cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur de Entre Ríos incrementaron los avistajes de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas. El avance del agua sobre los ambientes naturales puede desplazar a los animales hacia sectores habitados o dejarlos atrapados entre la vegetación.

En Córdoba rescataron a un perro y a un gato durante un incendio

Efectivos de bomberos intervinieron en el incendio de una vivienda situada en el barrio Comercial de la ciudad de Córdoba.

El martes 25 de noviembre, personal de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba intervino en un incendio registrado en una vivienda de calle Aluminé al 1600, en el barrio Comercial de la ciudad de Córdoba. El fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación, se inició en una habitación y provocó daños totales en ese ambiente, además de hollín generalizado en el resto del inmueble y el desprendimiento parcial del cielorraso.

PUBLICIDAD

En el interior de la vivienda se encontraban un perro y un gato. Los efectivos lograron rescatar a ambos animales durante el operativo; los dos estaban en buen estado de salud y fueron entregados a sus dueños.