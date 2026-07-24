El Ejército Argentino presentará el carrusel de bandas militares históricas en La Rural

El próximo domingo, luego de la visita del Presidente, el Ejército argentino realizará una nueva edición del carrusel de bandas en La Rural

El Carrusel de Bandas Militares Históricas se presentará el domingo 26 de julio a las 19 en la pista central de La Rural, en la 138° Exposición Rural de Palermo. El Ejército Argentino organizará el evento, que incluirá música, exhibición ecuestre y una subasta solidaria.

Participarán siete bandas militares con un repertorio de marchas, melodías populares y revistas militares. Las agrupaciones interpretarán sus piezas mientras realizan coreografías y formaciones geométricas.

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Las bandas que participarán del espectáculo

Las agrupaciones que participarán serán la Fanfarria Militar “Alto Perú”, del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”; la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de Infantería uno “Patricios”; la Banda Militar “Combate de San Lorenzo”, de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”; la Agrupación Sinfónica del Colegio Militar de la Nación; la Banda Militar del Regimiento de Artillería uno “Iriarte”; la Banda Militar “Guardias Nacionales”, de la Dirección de Educación Operacional; y la Banda Militar “Mayor Domingo de Ruvo”, del Liceo Militar San Martín.

El encuentro sumará la presencia de caballos criollos en una exhibición ecuestre vinculada con la relación entre la institución militar y la cultura rural argentina.

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La subasta a beneficio del hospital y de FUNDASOL

La noche incluirá una subasta a beneficio del Hospital Militar Regional Comodoro Rivadavia y de la Fundación Soldados, también identificada como FUNDASOL.

Entre los objetos que podrán adquirirse figuran una galera del Regimiento de Patricios, pieza de 1806 con cucarda roja y pluma blanca; un morrión de los Granaderos, diseñado por el General San Martín y con la leyenda “Libertad y Gloria”; un casco del Regimiento de Artillería uno; y un Sable de Caballería Modelo 1898, conocido como “sable Riccheri”, reglamentario en las tropas de caballería desde 1903 y utilizado por los Granaderos en formaciones.

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El stand del Ejército en el predio de La Rural

Durante toda la Expo Rural, en el Pabellón Amarillo, el Ejército Argentino mantendrá abierto su stand institucional.

Allí el público podrá ver uniformes históricos, objetos del museo y materiales audiovisuales sobre el rol y la presencia del Ejército en el territorio nacional.

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Las entidades que recibirán la recaudación

La recaudación de la subasta será destinada a la Fundación Soldados, que desde 1995 promueve actividades culturales, históricas y deportivas, además de otorgar becas y sostener la memoria del Ejército junto a la comunidad.

También será destinada al Hospital Militar Regional Comodoro Rivadavia, que integra el sistema sanitario regional desde 1931 y tuvo participación durante la Guerra de Malvinas.

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