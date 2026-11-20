Tres libros intensos para arrancar el fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Quiero vivir”, grita, tal vez grite por dentro, la mujer que está tirada en el asfalto. “Quiero vivir”, dice y es que no se sabe si ese deseo será posible después de que mordió la banquina y el mundo se dio vuelta. “Quiero vivir”, le dice al cielo y no logra darse vuelta. “Recordé una película que había visto no hacía tanto en la que una esquiadora había quedado cuadripléjica. Supe que acababa de pasarme lo mismo”. Eso escribe Patricia Bargero en su libro Necesito contarte, el primero de los tres que mencionaremos hoy. Pero el libro no es sólo lo que le pasó a ella. Bargero es una de las grandes difusoras de la obra de Manuel Puig (y, de hecho, vive en la casa de la infancia del escritor). Su libro es una serie de cartas al autor, a sus personajes, a sus familiares. Las vidas se entrelazan.

Cuentos de la selva Por Horacio Quiroga eBook $ 4 USD Comprar

“No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo”, le dice una abeja a una víbora en Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, el segundo libro del que hablaremos y cuyo ebook se puede descargar gratuitamente desde Bajalibros. No es justo que ser más fuerte dé derechos, dice el bichito, cuestionando lo que llamamos “la ley de la selva”. Pero el libro no se trata sólo de animales. Como esta frase, hay mucho para pensar sobre la sociedad humana, tal vez.

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“Perón era un ‘enfermo’ por la producción y el trabajo.(...) De todos los presidentes peronistas que vinimos detrás de él, ninguno le dio al trabajo el valor que tiene. Salvo yo”, dice Eduardo Duhalde en El peronismo que viene, el tercer libro de esta semana, que escribieron Juan Manuel Abal Medina y el periodista Daniel Olivera. Pero el libro no es sobre Duhalde ni sobre Perón sino un recorrido por referentes peronistas de todos los colores, un poco de nostalgia, evaluación de “qué nos pasó” y lo que viene.

Allá vamos:

1) “Necesito contarte”, de Patricia Bargero

Patricia Bargero relata en su libro Necesito contarte las secuelas de la cuadriplejía que sufrió tras un vuelco vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Patricia Bargero está cruzada por el accidente del que hablamos al principio. Nació en Emilio V. Bunge, una localidad al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pasó un tiempo por Buenos Aires para estudiar. Para ser la bibliotecaria del pueblo. En eso estaba, tranquilamente, y con su novio habían hecho la casa donde pensaban vivir después de casarse. Faltaba poco. Pero, como le cuenta a Puig -directamente a él- en el libro: “En ese viaje de agosto, de Buenos Aires a mi pueblo, en el que traía las participaciones y el trajecito de civil, sucedieron cosas difíciles de explicar”. En Buenos Aires se había probado el traje de novia, habían ajustado detalles. Faltaba un mes nomás. Esa mañana, quién sabe por qué, estuvo hablando de la vida y la muerte, de las decisiones trascendentes. Después se subió al auto.

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“El mediodía que mordí la banquina y pegué el volantazo brillaba el sol. Era uno de esos días en que agosto se muestra claro y despejado.

Seré minuciosa en los detalles porque aún necesito entenderlo.

Según mi papá dimos tres vueltas con el auto. Pero después de la primera yo sentí que giraba infinitamente sobre mí misma en medio de una oscuridad absoluta. Cuando todo ese torbellino se detuvo, vi la luz de la que tantos hablan. No un túnel ni un camino celestial, solo una luz, lejana, como si fuera el faro de algún auto".

Bargero impulsó la difusión de la obra de Manuel Puig y reside en la casa natal del escritor en General Villegas.

Ahí fue cuando gritó que quería vivir. Cuando supo que había quedado cuadripléjica, pero que quería vivir. Y como quería, vivir, vivió. Hubo que hacer algo con el novio, algo con los planes. Patricia quería vivir vivir, no un como sí. Así que, para empezar, se burla de las palabras políticamente correctas: ella y otros “rengos” pasaron a ser “‘personas con capacidades especiales’, una extravagancia que nos igualaba a los superhéroes”. Y, para seguir, propone: “Yo digo ‘paralítica’, ‘lisiada’, ‘tullida’. Las digo para perderles el miedo, el terror que anula, para apropiarme de ellas, usarlas y obligarlas a decir todo lo que no puedo. Aunque tal vez ‘disca’, ese término coloquial tan usado hoy, sea más simpático y adecuado, no anula la totalidad y de algún modo enuncia la falta. Porque también soy lo que no puedo. Aceptar eso me reconcilia, me instala de verdad ante mí misma”.

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Esa es la mujer que se encontró en la biblioteca con Boquitas pintadas, una novela con la que Manuel Puig de alguna manera desnudó a General Villegas, el pueblo en el que había crecido y donde ahora vivía ella. Por famoso, por celebrado que fuera Manuel Puig, hasta hace unos años en Villegas no le perdonaban ese libro ni que fuera “un chico que no jugaba con tierra”, como me dijeron a mí una vez que fui. En algún punto, Patricia se identificó con él o lo comprendió. Organizó jornadas, teatro, de todo. Reconcilió a Villegas con Manuel Puig. Ahora escribe este libro en el que su vida, la de él, y la de los personajes se mezclan. Imperdible.

2) “Cuentos de la selva”, de Horacio Quiroga

Horacio Quiroga publicó Cuentos de la selva en 1918 luego de su estadía familiar en la provincia de Misiones.

Ya se sabe: Horacio Quiroga conoció Misiones en 1903 de la mano de Leopoldo Lugones (hacía las fotos) y se quedó enamorado de esas tierras. Siete años más tarde se instaló allí con su mujer: levantó una casa, cultivó, esas cosas, criaron a sus hijos. Quiroga vio la belleza y la oscuridad de la selva, pero en 1915 su mujer, Ana María Cirés, murió y Quiroga volvió con los chicos a Buenos Aires. Poco después, en 1918, salió Cuentos de la selva. Que sí, son cuentos de animales, buenos para los chicos pero sin “la trampa de las niñerías”, decía el crítico Noé Jitrik.

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Habrá tenido miedo Quiroga en aquellas noches, habrá construido fantasmas porque en estos relatos, donde los animales tienen intenciones, juicios morales, lenguaje, hay bastante de terror. O, bueno, por momentos hay terror. Hay peligro. Amenaza. Crueldad. Nada es rosadito ni tiene que terminar bien.

Entonces, la abeja le dice a la culebra aquello de que no es justo que la coma solo porque es más grande. Y la desafía a una prueba de inteligencia. Si la gana, vive. Y si la gana y vive habrá aprendido otras cosas también, pero por el camino difícil. Como el de los flamencos, que todavía están con las patas en el agua calmando el dolor de una tontería.

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Miedo, pasión, la felicidad del conjunto, lo que te puede pasar si no te das cuenta de que ofendés, mil cosas hay en Cuentos de la selva. Por algo es un clásico.

3) “El peronismo que viene”, de Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera

Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera analizan el futuro del peronismo tras la victoria electoral de Javier Milei en 2023. (RSFotos)

No fue un golpe suave el que recibió el peronismo cuando Javier Milei se quedó con el gobierno de la Argentina en 2023 y, encima, votado también por los jóvenes, por los precarizados, por los que se podría suponer son las bases del movimiento que solía enorgullecerse de “combatir al capital”. No fue suave pero, en vistas que ya se viene otra elección, algunos se preguntaron cómo volver a enamorar y Juan Abal Medina —exsenador, exjefe de gabinete de Cristina Kirchner y portador de un apellido histórico— decidió salir a preguntar. El peronismo habla con una gama amplísima de dirigentes -menos Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa-, que cuentan cómo se hicieron peronistas, qué errores llevaron a la derrota y quiénes los cometieron y, lo más difícil: qué hay que hacer para que se cumpla lo de " A volver, a volver, vamos a volver".

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Uno de los más interesantes es el testimonio de Eduardo Duhalde, el hombre que, en definitiva, encabezó la normalización política tras el estallido de 2001. Duhalde dice, por ejemplo, que haber elegido a Kirchner como candidato fue “uno de mis 71 errores que van a ser parte de otro libro que escriba: el de mis errores”.

Los entrevistadores le preguntan por distintas figuras. Para empezar, Cristina. Y Duhalde cuenta una anécdota, la de la pelea entre ellos. La cuenta en una clave bastante ingenua.

“¿Cristina? Voy a contar por primera vez desde cuándo tengo desavenencias con ella. Todo arrancó allá por 1995 y la culpa la tuvo Menem. Él me decía: ‘No quiero que Néstor sea gobernador (de Santa Cruz) por segunda vez’. Yo le llevé la contra y le dije que apoyaría a Néstor. Y cumplí. Me fui a Santa Cruz a apoyarlo. Al otro día a la mañana me puse a tomar mate a unos 30 metros de donde estaban ellos dos (Néstor y Cristina) discutiendo medio a los gritos. ¿Y qué hice? De chiquilín, de imbécil nomás, se me ocurrió comentar entre otros compañeros del gobierno cómo ellos se peleaban. Ella se enteró y desde ahí me hizo la cruz… Después nos pasó una vida por encima. Ellos me pusieron como el enemigo para hacerse fuertes y nunca más pudimos ‘amigarnos’”.

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Victoria Tolosa Paz afirma que el peronismo es una cáscara vacía en su testimonio para la obra de Abal Medina y Olivera. (RSFotos)

Sobre Carlos Menem, en cambio, dice cosas que tienen más que ver con la ideología:

“Aunque se dijeron muchas cosas, la verdad es que yo nunca me peleé con él. Si alguien se enojó fue él, porque yo nunca estuve de acuerdo con que se juntara con la derecha o que rematara el país. Con las privatizaciones de los trenes se estropeó todo el interior”.

Grabois, Pichetto, De Vido, Guillermo Moreno, Malena Galmarini, Víctor Santa María, Hugo Moyano, Victoria Tolosa Paz, Ofelia Fernández, Estela de Carlotto, Julio Bárbaro, Victoria Montenegro, Jorge Argüello, Jorge Taiana, Sabino Vaca Narvaja, Jorge Asís y más y más y más. Muchos nombres que hicieron la historia reciente de nuestro país aparecen contando cómo ven su movimiento. A veces, sin piedad, como cuando Tolosa Paz dice: “Somos una cáscara vacía”.

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