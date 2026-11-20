Sergio Daniel Gómez necesita ayuda para sostener su tratamiento médico. Padece un macroadenoma hipofisario de gran tamaño, un tumor de la hipófisis que altera la producción hormonal y le provoca gigantismo

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“Sin la inyección no voy a durar mucho”, teme Sergio Daniel Gómez. Tiene 40 años y necesita una medicación que cuesta entre $7 millones y $8 millones cada 28 días para tratar un tumor hipofisario que provoca gigantismo. La advertencia que recibió durante su atención en el Hospital Argerich, después de una descompensación mientras vivía en situación de calle, lo enfrenta a una urgencia que no puede resolver por sus propios medios. Hoy espera que el Ministerio de Salud de la Nación garantice el acceso al tratamiento, que no puede pagar con sus ingresos.

Con 2,28 metros de altura, es conocido como “el hombre más alto de la Argentina”, pero lo apodan Chiquito. Nació en Candelaria, Misiones, y detrás de su imponente estatura hay una enfermedad compleja que afecta su salud y exige atención médica permanente. En su cuadro existe un tumor de gran tamaño en la hipófisis, alteraciones hormonales y problemas visuales. Los médicos indicaron medicación, controles periódicos y seguimiento especializado.

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“No paro de crecer. A los 30 años medía 2,20 metros y a los 35, 2,26 metros: crecí ocho centímetros en 10 años”, cuenta. Y dice: “No me pueden operar porque lo que tengo está muy avanzado, por eso tengo que hacer el tratamiento con medicación”, dice Sergio, que actualmente vive en una habitación pequeña en Buenos Aires y cobra una pensión que no alcanza para cubrir el alquiler y los gastos básicos. No puede regresar a Misiones porque necesita continuar su tratamiento en la Capital. Además de conseguir la medicación, tiene otro deseo: encontrar un lugar más amplio donde vivir y recibir a su padre, que permanece en su provincia natal.

Desde los 18 años vive en Buenos Aires, donde pasó situaciones graves de salud y en su realidad económica (NA)

Un tumor de gran tamaño y el tratamiento que no puede interrumpirse

Cuando tenía 12 años, Sergio ya medía 1,95 metros; al llegar a los 18, había superado 2,00. Detrás de su altura hay una enfermedad endocrinológica compleja: un macroadenoma hipofisario de gran tamaño que altera la producción hormonal y provoca gigantismo.

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Aunque es benigno, es decir, no canceroso, el tumor tiene un impacto importante en su salud. Produce en exceso dos hormonas: la de crecimiento y la prolactina, que en niveles elevados en el hombre puede reducir la testosterona y afectar las funciones sexuales y reproductivas. Además, se extiende hacia estructuras cercanas, entre ellas las relacionadas con la visión, y provoca una reducción del campo visual periférico y una desviación del ojo derecho hacia afuera. También altera el funcionamiento normal de la hipófisis y reduce la producción de otras hormonas esenciales. Esta condición, conocida como hipopituitarismo, requiere medicación diaria y controles médicos especializados.

Las primeras convulsiones y desvanecimientos ocurrieron en 2017, cuando tenía 31 años. “Un día caminaba por la calle y me desvanecí. Cuando me desperté, ya estaba en el hospital. Ahí me hicieron todos los estudios y descubrieron que tenía un problema con la hormona de crecimiento, una enfermedad a la que le dicen gigantismo”, recuerda. Sin embargo, durante mucho tiempo no tuvo un tratamiento continuo. “Permanecía internado dos o tres días, y recibía el alta. Sin lograr cumplir el tratamiento de manera sostenida”, dice.

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Sergio en los años que vendía plantas (Fernando Calzada)

En enero de 2019, cuando trabajaba como personal de seguridad en un boliche, sufrió otro episodio de convulsiones. Cuenta que su médico le recomendó no podía continuar en ese empleo por su estado de salud. En los años siguientes persistieron las dificultades para acceder a la atención médica y sostener los tratamientos que necesitaba. A los problemas económicos se sumó la separación de su pareja, con quie se había casado en 2015, una situación que lo llevó a vivir en la calle.

El último episodio ocurrió el 28 de mayo de 2026, cuando ingresó al Hospital Argerich, trasladado por vecinos y amigos. La epicrisis señala que estaba en situación de calle y presentaba debilidad generalizada y episodios de confusión desde hacía un mes. Durante la internación, los estudios confirmaron la presencia de un macroadenoma hipofisario de gran tamaño. Los médicos indicaron tratamiento farmacológico, una resonancia de control y seguimiento por endocrinología y neurocirugía.

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Entre las indicaciones figura el octreotide LAR, un análogo de la somatostatina que Sergio debe recibir mediante una inyección cada 28 días para controlar la producción hormonal excesiva asociada con la enfermedad. Sin embargo, el acceso a esa medicación enfrenta otro obstáculo. “Desde el Ministerio de Salud de la Nación me dijeron que la autorización podría demorar entre tres y cuatro meses, pero lo necesito antes”, afirma.

Sergio, en 2021 (Fernando Calzada)

De Misiones a Buenos Aires: una vida atravesada por las dificultades

Sergio nació el 21 de enero de 1986 y pasó su infancia y parte de la adolescencia en el barrio Evita, en Candelaria, Misiones, cerca de Posadas. Es el menor de dos hermanos varones. Su altura comenzó a llamar la atención desde chico: cuando iba a jugar al fútbol, muchas personas le pedían el documento porque no creían que tuviera 12 años.

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Entre los suyos, nunca se sintió discriminado. Su hermano mayor dejó de crecer cuando alcanzó el 1,70 metros, mientras que Sergio siguió aumentando de estatura. En la escuela era el último de la fila y las maestras lo ubicaban en el fondo del aula. Sus amigos hacían bromas sobre su tamaño y le pedían que bajara las pelotas que quedaban en los techos, cuenta. También jugó al fútbol y probó con el básquet en un club de Posadas, aunque ninguno de los deportes lo entusiasmó.

La percepción sobre sí mismo cambió cuando llegó a Buenos Aires, en busca de un futuro prometedor. Tenía 18 años cuando comenzó a recibir miradas, comentarios que no le parecían divertidos ni amistosos. Pero, en la calle, la gente solía pedirles fotos. Eso le dio una idea: llegaba al Obelisco vestido con la camiseta de la Selección Argentina y cobraba un aporte voluntario por hacerle fotos a los turistas, aprovechando su estatura. También, le pedían fotos con él. Así comenzó a ganarse la vida en el centro porteño.

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Después consiguió trabajo en seguridad: primero en un estacionamiento del barrio de Once y luego en un boliche de Constitución. También trabajó en una verdulería y un vivero. Más tarde encontró otra alternativa en la venta de plantas que cultivaba en el balcón de su departamento. Durante la semana las ofrecía en una esquina de Villa Lugano y los fines de semana participaba en una feria de Palermo. Esa actividad le permitía generar unos pesos y salir de su casa mientras seguía con el tratamiento.

Sergio, cuando vendía plantas en las esquinas de Villa Lugano

Su último empleo formal fue en enero de 2019, cuando trabajaba en la seguridad de un boliche y padeció aquel episodio de convulsiones que lo llevó a dejar el empleo por recomendación médica. Desde entonces, los problemas de salud y las dificultades para sostener la atención médica condicionaron cada vez más sus posibilidades laborales. Después de separarse y quedar en la calle, encontró refugio en un depósito. Allí vivió un tiempo.

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Luego del último episodio de convulsiones, que derivó en una internación de dos meses y medio, los vecinos de su viejos barrio en Misiones organizaron una campaña solidaria para que no volviera a la calle tras ser dado de alta, a mediados de agosto. Consiguió una habitación en Buenos Aires en una pensión en la que comparte el baño y la cocina con otras personas, y el espacio donde duerme apenas alcanza para una cama.

“Se mandó a hacer un colchón especial para él, de 2,30 metros de largo, porque en uno común las piernas le quedan afuera”, cuenta Analía Colazo, filántropa y presidenta de la Fundación Ferrocarriles Nordeste Argentinos, desde la que lo ayuda. También cuenta que consiguió “que le hicieran un calzado a medida porque calza 56, y es el único que tiene”.

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El único ingreso de Sergio es una pensión no contributiva de aproximadamente $370.000 mensuales, mientras que el alquiler de la habitación cuesta $550.000. Solo la vivienda supera lo que recibe cada mes, sin contar la comida, los traslados al hospital y los demás medicamentos que necesita.

Para colaborar con Sergio, el número de cuenta es 0140004503400450149996, Banco Provincia, a nombre de Sergio Daniel Gómez y el alias: Chiquito.2140

El sueño de traer a su papá y la urgencia de una ayuda

Sergio piensa todos los días en regresar a Misiones, su tierra y donde vive su padre. Pero no puede hacerlo: necesita continuar el tratamiento en Buenos Aires y mantener la atención especializada en el Hospital Argerich.

“Todos los días digo que quiero irme. Quiero dejar todo e irme. Pero también me digo: ‘No, fuerza, Sergio, tenés para rato todavía’... No puedo volver a Misiones porque el tratamiento es solo en Buenos Aires”, explica. Por eso, uno de sus principales deseos es conseguir una habitación más amplia o un monoambiente donde pueda vivir en mejores condiciones y recibir a su papá.

“Siempre veo cuándo puedo traer a mi papá conmigo. Él me dice que busque algo más cómodo para mí, porque donde estoy ahora tengo el baño compartido y la cocina compartida. Es muy chiquito”, cuenta, aunque agradece tener un espacio donde dormir. Tener a su padre cerca representa para Sergio mucho más que una mejora en sus condiciones de vivienda: quiere compartir con él la vida cotidiana y contar con su compañía durante el tratamiento.

“Compartir todos los días juntos sería muy lindo para mí, muy importante. Me sentiría más tranquilo”, expresa.

Pero sabe que ahora hay una necesidad que no admite demoras y eso es la aplicación de las inyecciones. Por eso, él y las personas que lo acompañan reclaman que el Ministerio de Salud de la Nación autorice y garantice el acceso continuo a la medicación. Sabe que el Estado debe ayudarlo. La continuidad del tratamiento no puede depender de colectas ocasionales ni de la posibilidad de reunir millones de pesos cada mes.

Mientras espera una respuesta oficial, sabe que la solidaridad también puede ayudarlo a cubrir las primeras aplicaciones y conseguir una vivienda más adecuada. Después de años de problemas de salud, dificultades económicas y precariedad habitacional, Sergio quiere seguir adelante sin estar solo. “Sé que acá hay que seguir peleando día a día”, dice. Así enfrenta lo que le toca vivir. Pero esa pelea no puede depender únicamente de él.

*Para colaborar con Sergio, el número de cuenta es 0140004503400450149996, Banco Provincia de Buenos Aires, a nombre de Sergio Daniel Gómez || alias: Chiquito.2140