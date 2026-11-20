Mary Cathleen Collins nació en California y se vinculó a los rodajes tras el matrimonio de su madre con el director Bobby Bass (REUTERS/Phil McCarten)

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Nadie podría olvidar su rostro sensual y sus trencitas tipo rastas al viento, mientras corría por la playa en la escena más recordada de 10, la mujer perfecta, el film que protagonizó en 1979 y que la catapultó a la fama. Ella era Bo Derek. Había comenzado su carrera como modelo y ya había dado sus primeros pasos como actriz. Sin embargo, esa película dirigida por Blake Edwards en la que encarnaba a Jenny Hanley, la mujer que obsesionaba al compositor George Webber, interpretado por Dudley Moore, cambió su vida para siempre.

La actriz nació el 20 de noviembre de 1956 en Long Beach, California, Estados Unidos. Su nombre real era Mary Cathleen Collins. Era hija de Paul Collins Jr. ejecutivo de una empresa de embarcaciones, y de Norma Jean White, maquilladora y peluquera de estrellas. Tras el divorcio de sus padres, su madre se casó con el director de cine Bobby Bass. Desde pequeña, las visitas a los rodajes acercaron a Collins al mundo artístico.

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La película 10, la mujer perfecta catapultó a la fama internacional a Bo Derek en 1979 (ORION PICTURES)

Sin lugar a dudas, era dueña de una belleza impactante. Por eso, siendo apenas una adolescente, recibió la propuesta de comenzar a trabajar en el modelaje. Y fue durante una audición para Hollywood donde tuvo la oportunidad de conocer al fotógrafo, productor y director John Derek. Ella tenía 16 años y él, 46. Pero, además de la diferencia de edad, el hombre estaba casado con la actriz Linda Evans. Sin embargo, ningún obstáculo pudo detener el amor que surgió entre ambos de manera inmediata. Empezaron una relación que las revistas de la época calificaban como un verdadero escándalo.

La actriz inició su vínculo sentimental con el director John Derek a los 16 años durante una audición en Hollywood

A partir de ese momento, Bo tomó el apellido de su compañero. Pero la situación no era fácil para ninguno de los dos. Y, convencidos de que en Norteamérica no iban a poder vivir su romance, sobre todo, porque ella era menor y la ley no se lo permitía, decidieron instalarse en Alemania. Allí, en 1974, rodaron la primera película que hicieron juntos: Fantasies (Helena, la isla del amor). Y la actriz mostró su costado erótico hasta entonces desconocido, incluso, para ella. Sin embargo, por el mismo motivo que la relación era señalada, el film fue mirado con recelo y recién pudo estrenarse cuando ella llegó a la mayoría de edad.

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John and Bo Derek en unas vacaciones en Atenas, Grecia

A decir verdad, muchos pensaban que la relación entre Bo y John no podría durar mucho tiempo. Parecían, desde todo punto de vista, incompatibles. Sin embargo, en 1976, cuando ella cumplió los 20 años se casaron en Las Vegas. Y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula. Es verdad que la actriz nunca se perdonó por el dolor que le había causado a la ex esposa de Derek, quien tras la separación la había pasado realmente muy mal. Lo confesó mucho después en el documental In my own words (En mis propias palabras), de 2020: “Sé que nunca volvería a cometer un error así y creo haber aprendido de mis equivocaciones. Pero siempre estaré en deuda con ella”. Y es que su arrepentimiento no le permitió volver el tiempo atrás para enmendar el sufrimiento de Linda.

La pareja se radicó en Alemania para filmar la película Fantasies, cuyo estreno ocurrió tras la mayoría de edad de Bo Derek (Credit: Geoffrey Productions/Orion Pictures / Album)

Bo tenía belleza y talento, a pesar de las críticas de los especialistas que subestimaban su trabajo. Pero es probable que, si no se hubiera cruzado con Derek en el camino, no habría logrado alcanzar el éxito tan rápidamente. Él mismo le hizo las fotos para la portada de la revista Playboy de marzo de 1980, medio del que volvió a ser tapa en 1981, 1984 y 1994. Y fue el primero en explotar su costado sensual, que le permitió facturar más de 45 millones de dólares. “Sé que tuve suerte de que fuera un buen hombre, porque yo estaba perdidamente enamorada de él. Podría haber sido un abusador y la historia hubiese sido completamente diferente”, explicó en una oportunidad.

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Contra todos los pronósticos, el matrimonio se mantuvo firme hasta el 22 de mayo de 1998, cuando John falleció a los 71 años a raíz de una insuficiencia cardíaca. Tiempo después de enviudar, en 2002, Bo comenzó una relación con el actor John Corbett (65), conocido a nivel internacional por su personaje de Aidan en la serie Sex and the City. La pareja se casó en secreto en la Navidad del 2020, tras una larga convivencia. ¿El motivo? A pesar de no necesitar de ningún papel ni sacramento que avalara su amor, decidieron unirse legalmente para quedarse con algo positivo de ese período tan traumático a nivel mundial marcado por la pandemia.

Bo Derek contrajo matrimonio en secreto con el actor John Corbett en la Navidad de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2002, Bo publicó el libro Riding Lessons: Everything That Matters in Life I Learned from Horses (Lecciones de equitación: todo lo importante en la vida lo aprendí de los caballos), en el que contaba cómo había sido su vínculo con los equinos. En el año 2003, en tanto, comenzó su activismo en favor de los derechos de los animales. Luego se convirtió en la portavoz de la campaña para impedir la matanza de caballos en Estados Unidos. Y, desde 2006, se sumó a WildAid, una organización dedicada a la protección de la fauna silvestre. También fue designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como enviada especial para temas de tráfico de especies silvestres.

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Bo Derek y John Corbett en la gala de homenaje AFI Life Achievement Award en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2022 (REUTERS/Phil McCarten)

Derek explicó que nunca se propuso convertirse en una activista, pero que se terminó involucrando en esta lucha al conocer a personas y organizaciones que trabajaban a favor de los animales y al recibir pedidos de ayuda. “Nunca tuve la intención de ser defensora, todavía no me describo así”, dijo con un poco de modestia, pero muy conciente de que su gran popularidad es altamente valiosa.

Hoy, a sus 70 años, Bo solo aparece públicamente para participar de alguna producción o evento de Hollywood. Su último trabajo fue en la película John Bronco rides Again, comedia de Jonathan Krisel de 2021, una comedia en la que hizo de sí misma. En algún momento, contó que había tomado la decisión de no tener hijos porque consideraba que su vida no tenía la estabilidad que un niño necesitaba. Así que pasa la mayor parte de su tiempo en su rancho de Santa Ynez, disfrutando de la compañía de sus caballos y de sus perros. Y, cuando puede, suma su voz a causas humanitarias, como una manera de poder devolver algo de todo aquello que ella siente que la vida le dio.

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