Los oficiales Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y Noelia Gisel Britez rescataron al perro Valerion en un estacionamiento de Misiones

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Valerion, un mestizo rescatado en estado crítico de un estacionamiento en Misiones, se convirtió en uno de los tres únicos perros del Nordeste Argentino con certificación internacional en detección de restos humanos. Detrás de esa distinción hay una historia que arranca con un animal enfermo, sin dueño y al borde de la muerte.

Fueron el oficial ayudante Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y su esposa, la oficial auxiliar Noelia Gisel Britez, ambos integrantes de la Policía de Misiones, quienes encontraron al animal. Las lesiones en la piel eran severas y su condición general comprometida, por lo que de inmediato iniciaron un tratamiento veterinario en el Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA) que se prolongó durante cuatro meses. Con paciencia y recursos propios, lograron lo que en ese momento no estaba garantizado: que el perro sobreviviera.

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La pareja tenía como práctica habitual rescatar gatos callejeros, recuperarlos y conseguirles hogares entre familiares y conocidos. Valerion fue su primer perro rescatado. Mientras lo cuidaban durante el tratamiento, comenzaron a advertir aptitudes que terminarían por cambiar su destino por completo.

El instructor de canes K-9 Juan Emanuel Nauschuetz Díaz dirigió la formación del animal para la búsqueda de restos humanos

Nauschuetz Díaz es instructor de canes K-9 en la Dirección Guardia de Infantería y cuenta con experiencia en la formación de efectivos de distintas fuerzas de seguridad del país. Recientemente participó como capacitador en un curso desarrollado en Jujuy al que asistieron policías de cuatro provincias. Britez, quien presta servicios en la Guardia de Subjefatura, también participó activamente en cada etapa de la preparación del animal.

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Fue en diciembre de 2025 cuando el matrimonio encaró un proceso de entrenamiento orientado a una especialidad poco frecuente: la detección de olores asociados a restos humanos, una capacidad que puede resultar determinante en investigaciones judiciales y en la búsqueda de personas desaparecidas. La formación llevó meses y demandó trabajo sistemático en diferentes escenarios.

El momento de la evaluación llegó entre el 12 y el 14 de noviembre de este año, durante el sexto Seminario Internacional de Canes de Detección de Restos Humanos, bajo la instrucción del doctor Mario Rosillo, especialista en odorología forense. Allí, Valerion fue sometido a una serie de pruebas que incluyeron la localización de olores en vehículos, la detección de rastros de sangre previamente lavada en espacios cerrados y búsquedas en grandes extensiones de terreno al aire libre.

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El método de marcación activa requiere que el perro emita ladridos ante la localización de la fuente biológica

Una de las exigencias del protocolo consistió en que el perro ignorara elementos distractores, como carne de pescado, para concentrarse en el olor específico que debía localizar. La técnica utilizada para señalarlo es la llamada marcación activa, que consiste en ladrar al encontrar la fuente del olor. Durante la capacitación también se empleó tecnología proveniente de Suiza: polímeros especiales capaces de absorber olores de muestras biológicas por transferencia, lo que permite realizar entrenamientos sin manipular directamente las muestras originales.

Superadas las evaluaciones, Valerion obtuvo su certificación internacional y quedó como uno de los tres únicos canes del NEA con esa distinción. Para Nauschuetz Díaz y Britez, el logro tuvo un peso que excedió lo institucional. “Para nosotros fue un orgullo. Lloramos, como los padres cuando ven que su hijo logra algo importante. Él es especial para nosotros”, dijo el oficial al recordar el momento en que el perro aprobó las pruebas.

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Valerion se convirtió en uno de los tres canes del Nordeste Argentino con certificación internacional en detección de restos humanos

El matrimonio también explicó el criterio detrás de la elección de esta especialidad. Pensaron en las familias que atraviesan la desaparición de un ser querido y en el rol que estos animales pueden cumplir para aportar indicios en situaciones donde obtener respuestas resulta fundamental. La capacidad de los perros entrenados en detección de restos humanos para rastrear rastros biológicos puede colaborar en investigaciones en las que otros métodos no alcanzan.

Hoy, Valerion tiene una familia, una preparación especializada y un lugar en la estructura operativa de la Policía de Misiones, aquel perro mestizo de aproximadamente tres años que cuatro meses atrás apenas podía sostenerse.

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