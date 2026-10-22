Sociedad

Choque y drama en Mendoza: murió una nena de ocho años que viajaba en moto junto a su madre

La tragedia se desató ayer en la localidad de Maipú al impactar contra una camioneta en el acceso al barrio Las Bodegas. La menor, que viajaba sin casco, falleció en el Hospital Pediátrico Humberto Notti

Una motocicleta roja derribada en el asfalto, una camioneta plateada, un automóvil policial y varias personas en una calle
La motocicleta Mondal 110 cc en donde viajaban la madre y su hija y que fue impactada por la camioneta conducida por un hombre de 73 años (Policía de Mendoza)
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Una niña de ocho años murió ayer por la tarde en la localidad Maipú, provincia de Mendoza, tras un choque entre la motocicleta en la que viajaba con su madre y una camioneta Ford F-100.

Luego del accidente la menor fue derivada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti pero, por la gravedad de las heridas y al viajar sin casco, no logró sobrevivir. El siniestro ocurrió a las 12.30 sobre calle Tropero Sosa, en el ingreso al barrio Las Bodegas. La confirmación del fallecimiento llegó tres horas después.

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Cómo se desencadenó la tragedia

La niña viajaba como acompañante en una motocicleta Mondial de 110 cc, conducida por su madre, de 33 años. La camioneta era manejada por un hombre de 73 años.

El conductor de la Ford F-100 declaró ante los efectivos que intervinieron en el lugar que circulaba de oeste a este por Tropero Sosa y que, al girar hacia el norte para ingresar al barrio, sintió un impacto en uno de los laterales del vehículo, según publicó Los Andes.

El deceso de la menor fue confirmado ayer por la tarde en el Hospital Pediátrico Dr. H. Notti
El deceso de la menor fue confirmado ayer por la tarde en el Hospital Pediátrico Dr. H. Notti

Como resultado de la fuerte colisión, la menor cayó sobre el asfalto y sufrió un golpe en la cabeza contra una de las ruedas de la camioneta. Luego del impacto la niña Quedó inconsciente y fue llevada inicialmente al Hospital Diego Paroissien, desde donde dispusieron su traslado en código rojo al Notti.

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Así, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado la llevó primero al Paroissien mientras que efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida acompañaron la derivación al hospital pediátrico para facilitar el recorrido.

Peritajes y causa judicial por el fallecimiento

Personal de Tránsito realizó un control de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo: 0,00 g/l de alcohol en sangre. También trabajaron agentes policiales y especialistas en accidentología para establecer la mecánica de la colisión.

La Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito ordenó el secuestro de ambos vehículos y las actuaciones correspondientes bajo la carátula inicial de homicidio culposo, a la espera de las pericias definitivas.

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