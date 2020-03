“Lo que me falta en este momento es terminar la colección para poder decir que la Argentina tiene el Museo más grande del mundo, terminar la casa de al lado que la compramos para expandir el Museo y no mucho más”, reconoce este padre de familia, que tiene un hijo de 8 años. “Me falta conocer más. Tenemos ahora 7 brand ambassadors que hacen catas en todo el país. Ya estoy más tranquilo. Siento que mi parte de la historia del whisky en la Argentina ya la hice, quiero manejar otras cosas, no por el dinero, quiero hacer cosas prolijas desde afuera para que la gente pueda disfrutar. No me hago millonario con el whisky, soy millonario con otras cosas. Me levanto y sé que trabajo de lo que me gusta”.