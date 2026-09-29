Sociedad

Un hombre se descompensó en un boliche de Córdoba, murió en el lugar y la fiesta siguió tres horas más

Los servicios de emergencia intentaron reanimar a la víctima de 55 años, mientras el local bailable seguía funcionando con normalidad. La Justicia calificó el deceso como “muerte dudosa” y espera los resultados de la autopsia para determinar las causas

Murió descompensado en una fiesta en Córdoba y la música siguió sonando hasta las 3 de la madrugada: investigan el hecho
Personal del servicio de emergencias 107 realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos en el lugar antes de confirmar el deceso
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Un hombre de 55 años murió en la madrugada del domingo pasado después de que se descompensó en medio de una fiesta realizada en Studio Theater, un local ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba. A pesar de las maniobras de reanimación que le practicaron en el lugar los servicios de emergencia, ahora la Justicia investigará las causas de la muerte.

De acuerdo a la reconstrucción, el aviso de emergencia llegó a las 0:51. Según el parte policial, el hombre perdió el conocimiento en las inmediaciones de un stand de maquillaje y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que constató su fallecimiento.

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Al cabo de un rato, llegaron al lugar la esposa del hombre y un médico constatador, quien se negó a extender el certificado de defunción. Ante esa situación, intervino la Policía Judicial.

La causa se tramita en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y su clasificación judicial actual es de “muerte dudosa”, dado que los motivos precisos del deceso aún no están determinados. Los resultados de la autopsia serán claves para esclarecer qué provocó este desenlace.

Una testigo que se encontraba en el evento relató en El Doce TV cómo presenció el momento en que el hombre cayó. “Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo las 0:15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, describió la mujer.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Testigos indicaron que la música y la venta de bebidas continuaron en el recinto mientras atendían a la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que más le impactó no fue solo la escena en sí, sino lo que ocurrió a su alrededor: la música continuó, la barra siguió funcionando y el ingreso de personas al local no se detuvo. “Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad”, sostuvo. También aseguró que el 107 (el servicio de emergencias de la Municipalidad de Córdoba) intentó reanimarlo durante 40 minutos.

Alrededor de la 1.30, la testigo y su grupo decidieron retirarse. En ese momento, el cuerpo de la víctima permanecía aún en el local, mientras que el servicio de emergencias ya se había marchado. Según le contaron personas que permanecieron en el lugar a la testigo, la música recién se cortó cerca de las 3 de la madrugada.

Fue justamente a esa hora cuando personal de la Dirección de Espectáculos Públicos municipal llegó al establecimiento y ordenó su evacuación tras tomar conocimiento de lo ocurrido. La evacuación comenzó alrededor de las 3.15, en tanto que el cuerpo fue retirado después de las 4, luego de la llegada de los peritos judiciales.

Desde Studio Theater, según La Voz, señalaron que el desalojo fue paulatino y coordinado con el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.

Me parece inhumano lo que pasó, sobre todo de los organizadores del evento. Fue una situación shockeante y desagradable”, cerró la testigo en declaraciones a El Doce TV.

Tres adolescentes regresaban de un local bailable y fueron atropellados por un auto en Córdoba

Policías, bomberos y un vehículo de emergencias permanecen en una carretera delimitada con cinta y conos
Una adolescente de 17 años murió tras ser atropellada en la ciudad de La Carlota cuando salía de un boliche (Prensa Policía de Córdoba)

Días atrás, una adolescente de 17 años fue atropellada en la ciudad cordobesa de La Carlota y murió. Dos jóvenes de 16 años también sufrieron heridas. Aunque el conductor del vehículo escapó, horas más tarde fue detenido.

Según publicó Cadena 3, los tres adolescentes caminaban tras salir de un local bailable cuando ocurrió el hecho, entre las 6:00 y las 6:30 de hoy, a la altura del 900 de la avenida Sabatini.

Las causas del atropello aún son investigadas. Un hombre que conducía un Suzuki Alto embistió a los jóvenes y, de acuerdo con el parte policial, habría abandonado el lugar después del impacto.

Un servicio de emergencia se presentó en la avenida Sabatini, aunque, para entonces, la joven ya había fallecido y el personal solo constató su muerte. En un centro de salud local, los otros dos adolescentes recibieron las primeras atenciones.

Uno de los heridos fue derivado a un hospital de Río Cuarto debido a la gravedad de sus lesiones. Ambos permanecían con estado de salud reservado, informó el medio cordobés.

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