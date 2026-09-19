Sociedad

Tragedia en San Martín de los Andes: una mujer se descompensó y murió tras ingresar al lago Lácar

Aunque se desconocían las causas de la muerte, la temperatura del agua era extremadamente baja, de entre 5 y 8 grados. El cuerpo fue hallado en la orilla en uno de los puntos más concurridos de la costanera de la ciudad

Murió una mujer tras ingresar a las aguas frías del lago Lácar en San Martín de los Andes y descompensarse
La investigación en Neuquén busca determinar por qué la mujer ingresó al lago Lácar, que en invierno registra temperaturas de entre 5 °C y 8 °C. (https://realidadsm.com/)
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Una mujer murió este sábado en el lago Lácar, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, luego de ingresar al agua y sufrir una descompensación en la orilla que los equipos de emergencia no lograron revertir. El episodio ocurrió frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, uno de los puntos más transitados de la costanera neuquina, y conmocionó a la localidad.

Fueron ciudadanos que pasaban por el lugar quienes dieron la voz de alerta. Al arribo de los equipos médicos, la mujer ya estaba fuera del agua, pero con signos vitales comprometidos. Si bien aún no se informaron datos de la víctima, la prensa local dijo que era una “adulta mayor”.

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Participaron del operativo efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina, quienes le practicaron maniobras de RCP de forma prolongada. Pese al esfuerzo, el fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Según informó LM Neuquén, la mujer habría ingresado por sus propios medios a una zona baja de la orilla. No hay por ahora confirmación oficial sobre las razones que la llevaron al agua en plena temporada invernal, cuando el lago Lácar presenta temperaturas de entre 5 °C y 8 °C, consideradas de alto riesgo para cualquier persona sin traje térmico.

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El hecho se produjo en proximidades de la tradicional escultura de Los Ciervos, en el paseo costero
El hecho se produjo en proximidades de la tradicional escultura de Los Ciervos, en el paseo costero

Este sábado, además, la temperatura ambiente osciló entre los 3 °C y los 11 °C con lluvia débil, condiciones bajo las cuales la hipotermia puede sobrevenir en cuestión de segundos incluso en aguas poco profundas.

Fuentes oficiales confirmaron a Diario Río Negro que el hecho está bajo investigación. La identidad de la víctima no fue difundida. La zona donde ocurrió el hecho es frecuentada por vecinos y turistas durante todo el año por su cercanía al centro de la ciudad, lo que convirtió el episodio en un hecho de amplia repercusión local.

Tomó intervención la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con sede en el sur provincial. Las actuaciones en curso contemplan pericias policiales, testimonios y autopsia para establecer con precisión las circunstancias del deceso y si existieron factores previos. Las primeras informaciones apuntan a que la mujer accedió al agua por decisión propia, aunque las causas de fondo permanecen bajo investigación.

Hallaron muerto a un hombre en la banquina de una ruta en Neuquén

Hallaron muerto a un hombre en la banquina de la Ruta Provincial 17 en Neuquén: hay un conductor demorado
Un hombre fue hallado muerto en la banquina de la Ruta Provincial 17, a la altura de Añelo, y la Justicia investiga un posible atropellamiento.

La madrugada del domingo pasado, en la banquina de la Ruta Provincial 17, a la altura de la localidad de Añelo, provincia de Neuquén, fue encontrado muerto un hombre. Las autoridades consideran que se trata de un posible atropellamiento, motivo por el cual ya fue demorado el conductor de un automóvil sospechado de estar implicado. Mientras la investigación continúa, siguen sin hacerse públicos tanto el nombre de la víctima como las circunstancias exactas del caso.

Hasta ahora se conoce que el Ministerio Público Fiscal intervino desde el comienzo, y dispuso medidas sobre el conductor demorado y el automóvil. El caso quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso diferentes procedimientos para dilucidar el origen del siniestro. El Diario Río Negro reportó que la víctima habría sido atropellada por un Chevrolet Cruze; el responsable del vehículo fue demorado por la policía.

La fiscal Titanti ordenó el secuestro del vehículo y un control de alcoholemia al conductor, además de una pericia accidentológica que permitirá reconstruir la mecánica del hecho. Simultáneamente, el cadáver fue remitido a la morgue, donde se realizará una autopsia para identificar a la persona fallecida y determinar la causa precisa de su muerte.

La Ruta Provincial 17, considerada un acceso principal a la comarca petrolera y un corredor habitual para vehículos relacionados con la actividad en los yacimientos de Vaca Muerta, permaneció cerrada durante varias horas.

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