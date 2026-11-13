“No queríamos implosionar con el modelo”: cerró su fábrica en Argentina y ahora produce el 70% de su ropa en China

Matías Seijas, director de Luxo, relató en ProTextil 2026 cómo la marca cerró su fábrica en La Rioja y trasladó el 70% de su producción a China

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Durante diez años, todo fue crecimiento. Nuevos locales, ventas en expansión y hasta el sueño de tener una fábrica propia. Pero el escenario cambió y lo que comenzó como una apuesta industrial terminó en una reconversión del negocio. La marca de indumentaria Luxo, que en 2022 inauguró una planta en La Rioja con 40 trabajadores, decidió cerrarla apenas tres años después y trasladar gran parte de su producción a China. “No queríamos implosionar con el modelo”, reconoció su joven director, Matías Seijas, durante la convención ProTextil 2026, al contar cómo pasó de invertir en fabricación nacional a convertirse principalmente en importador.

El testimonio del empresario fue uno de los que se escucharon durante el encuentro organizado por la Fundación Pro Tejer que se realizó este jueves por la tarde en el salón de eventos La Herencia, en Pilar. En un panel dedicado a los desafíos de la cadena textil e indumentaria, Seijas relató cómo una empresa que atravesó una década de expansión comercial terminó cerrando su planta industrial y modificando su esquema de abastecimiento para adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

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Luxo nació hace aproximadamente 12 años y logró consolidar una estructura comercial que actualmente incluye diez locales propios, alrededor de 100 puntos de venta mayoristas distribuidos por todo el país y una tienda online. Durante sus primeros diez años, la compañía mantuvo un ritmo sostenido de crecimiento, que se aceleró especialmente después de la pandemia.

En ese período, la empresa llegó a inaugurar tres locales por año. La demanda era elevada y, según recordó su director, las dificultades estaban más relacionadas con la capacidad de responder a las ventas que con la necesidad de conseguir clientes.

“A partir de la pandemia, estuvimos abriendo tres locales por año, estuvimos en un proceso de crecimiento fuerte y atravesamos esos años, que creo que todos nos acordamos, donde nos faltaba mano de obra, donde nos costaba llenar las estanterías, había mucha venta”, relató Seijas.

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Ese escenario alentó a los socios a dar un paso más y avanzar hacia la producción industrial propia. La decisión fue instalar una fábrica en el Parque Industrial de La Rioja, una inversión que se concretó en 2022 y que representó una nueva etapa para la compañía.

La planta comenzó a funcionar con 40 trabajadores. Sin embargo, la experiencia resultó mucho más compleja de lo previsto y el proyecto terminó apenas tres años después. “Fue muy mal. Ahí estuvimos abiertos tres años y cerramos en noviembre del año pasado”, reconoció el empresario, en referencia a noviembre de 2025.

Seijas admitió que la decisión de abrir una fábrica con esa cantidad de empleados resultó demasiado ambiciosa para una empresa que todavía necesitaba desarrollar conocimientos sobre la administración de una planta industrial. “Tal vez el proyecto fue muy ambicioso. Empezamos con cuarenta personas en algo que no dominábamos del todo, o sea que también tenemos cierta responsabilidad”, explicó.

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Pero también señaló que el cambio de las condiciones económicas durante los últimos dos años aceleró las dificultades y redujo el tiempo disponible para aprender a gestionar el establecimiento y mejorar su funcionamiento.

Uno de los principales problemas fue el fuerte incremento de los costos operativos, especialmente los vinculados con la electricidad y el transporte. El director de Luxo recordó que, cuando inauguraron la planta, la factura de electricidad rondaba los $500.000. Posteriormente, según su relato, los costos de energía y transporte se multiplicaron por diez.

El aumento de esos gastos coincidió con las dificultades propias de poner en marcha una operación industrial nueva. La empresa necesitaba tiempo para incorporar conocimientos, organizar los procesos productivos y mejorar la eficiencia, pero el contexto económico complicó ese recorrido.

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Según explicó Seijas, la curva de aprendizaje que necesitaban para administrar una fábrica de 40 personas se acortó considerablemente. Los socios debieron evaluar la continuidad de una inversión que no logró alcanzar los resultados esperados. Finalmente, en noviembre de 2025 resolvieron cerrar el establecimiento riojano.

De la fábrica propia a la producción en China

La clausura de la planta marcó un cambio importante en la estrategia de Luxo. La empresa abandonó el proyecto industrial de La Rioja, mantuvo producción en Buenos Aires y comenzó a trasladar la mayor parte de la fabricación de sus prendas al exterior. “Estamos intentando reconvertirnos en gran parte en importadores”, explicó Seijas durante su participación en el encuentro.

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La nueva estrategia implicó desarrollar vínculos comerciales con China y aprender a trabajar bajo un esquema diferente del que la compañía imaginó durante su etapa de expansión.

Los empresarios textiles analizaron la crisis del sector y advirtieron sobre las dificultades para sostener la producción y el empleo

El empresario contó que viajó cuatro veces a China en el último tiempo, incluido un viaje realizado el mes pasado, para avanzar en la reorganización del negocio. Actualmente, el 70% de la producción de Luxo se realiza en el país asiático, mientras que el 30% restante permanece en la Argentina.

“Ahora estamos haciendo el 70% de la producción en China y el 30% en Argentina. O sea, cerramos la fábrica de La Rioja, dejamos la fábrica de Buenos Aires y estamos haciendo nuestra cadena de esa manera”, detalló.

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Seijas explicó que la reconversión surgió de una decisión de los socios orientada a preservar la continuidad de la empresa, aun cuando significara abandonar buena parte del proyecto industrial original. “Tomamos la decisión, somos una empresa joven, mis socios son mis amigos y somos jóvenes, de no implosionarnos con el modelo”, sostuvo. El empresario también reconoció que la inversión fabril respondió a una aspiración que compartían los integrantes de la compañía y que finalmente no logró consolidarse.

Después de una década de crecimiento, Luxo atraviesa lo que su director definió como su primera crisis empresarial. El proceso de reconversión comenzó el año pasado y todavía representa un desafío para los socios, que debieron modificar la manera de organizar la producción y el abastecimiento de sus locales. “Estamos aprendiendo un montón”, resumió Seijas al describir la transformación de la compañía.

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Las críticas de los empresarios textiles al Gobierno

El caso de Luxo se conoció durante un panel en el que distintos representantes de la cadena textil describieron las dificultades para sostener la producción nacional, la caída del consumo y el deterioro del empleo.

Uno de los participantes fue Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), quien formuló fuertes cuestionamientos a la política económica del Gobierno y advirtió sobre las diferencias entre las condiciones de producción de la Argentina y las de China.

Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, presentó los principales indicadores de la crisis de la industria textil durante el encuentro realizado en Pilar

El dirigente calificó la política económica oficial como “insólitamente ridícula, prehistórica, fuera de época” y se refirió a los funcionarios como un “grupo de delirantes y vándalos gobernando”.

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Drescher planteó que la competencia internacional cambió profundamente desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Según explicó, el país asiático pasó de producir bienes para empresas occidentales a desarrollar tecnología, innovación y diseños propios, en el marco de una estrategia industrial de largo plazo.

“Estamos jugando dos partidos diferentes, tenemos dos reglamentos”, afirmó, al cuestionar las condiciones de competencia entre la industria argentina y la producción asiática. También advirtió sobre las consecuencias del actual escenario económico para la estructura productiva nacional. “Se está rompiendo la estructura de la Argentina”, sostuvo.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido al tipo de cambio y la apreciación del peso, que consideró perjudiciales para las empresas industriales.

“Dejen de apreciar el peso”, reclamó, y estimó que la moneda argentina tendrá una apreciación cercana al 20% durante este año. El empresario señaló que las compañías de indumentaria que exportan enfrentan dificultades adicionales por la relación entre el tipo de cambio y los costos de producción.

“Este dólar es muy dañino para las exportaciones”, afirmó. Según explicó, algunas empresas exportan con un dólar de aproximadamente $1.500, mientras que sus costos registran aumentos anuales superiores al 20%. “O sea que hoy se exporta perdiendo o no ganando”, advirtió.

Como alternativa, Drescher propuso observar la política industrial de Brasil, donde destacó la existencia de aranceles del 35%, valores criterio para las importaciones y una moneda sin restricciones cambiarias.

También sostuvo que el Gobierno argentino interviene en determinados sectores de la economía, pese a su discurso favorable al libre mercado, y cuestionó las diferencias de tratamiento impositivo entre distintas actividades.

La caída del consumo y la pérdida de empleo

Otra de las participantes fue Daniela Rabinovich, presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), quien puso el foco en la contracción del mercado interno y sus consecuencias sobre las fábricas.

Según indicó, el sector de la confección perdió 10.000 puestos de trabajo formales, equivalentes al 23% del empleo, mientras que más de 500 empresas cerraron sus puertas. “No estamos encontrando el piso. Esto no para de caer”, advirtió.

Rabinovich explicó que la disminución de las ventas genera un círculo de deterioro que afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. Quienes pierden sus empleos reducen el consumo, mientras que quienes todavía conservan sus ingresos también restringen sus gastos ante la incertidumbre.

“El principal problema es que no hay consumo. Si no hay consumo, por más buenas intenciones que tengan nuestros clientes y demás, no hay potencial para fabricar nuevas cosas”, sostuvo.

Por su parte, Damián Wolkowiski, presidente de Tocki & Co, describió la situación del sector como “realmente trágica” y puso el acento en las consecuencias sociales de la pérdida de puestos de trabajo. El empresario, integrante de la tercera generación de industriales textiles de su familia, relató que hasta 2023 la compañía terminaba cada año con más trabajadores que el anterior, pero que esa tendencia se revirtió.

“Hay gente que se está quedando fuera del sistema”, expresó, y reconoció que la imposibilidad de sostener los puestos de trabajo representa una situación dolorosa para los empresarios.