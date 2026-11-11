Robo “punga” en la Marcha del Orgullo: un vendedor filmó paso a paso cómo le sacaron el celular a una joven

Un feriante registró en un video cómo una pareja hizo para quitarle el teléfono a una joven

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Entre la música, los colores y los reclamos que tiñeron el centro porteño, una cámara registró un hecho de inseguridad indignante por lo explícito de la escena. Durante la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+, celebrada el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, un feriante que filmaba las reacciones de los visitantes a su puesto quedó, sin quererlo, como testigo involuntario de un robo con la técnica del descuido. Las imágenes muestran con precisión cómo una pareja le sustrajo el celular a una joven en cuestión de segundos, en medio de la multitud.

La tradicional marcha arrancó con una feria a las 10 de la mañana y culminó con espectáculos musicales, convocó a miles de personas que, como cada año, reivindicaron derechos conseguidos y pidieron medidas contra la violencia hacia la comunidad trans. Fue justamente en ese marco festivo donde ocurrió el episodio. El feriante había puesto a grabar su cámara con el objetivo de documentar las reacciones del público ante sus productos para después armar un video para redes sociales. Lo que no imaginó es que ese material terminaría siendo prueba de un delito.

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Las imágenes muestran una secuencia breve pero contundente. Primero, una mujer se acerca al puesto y fija la vista en el bolsillo de la víctima, donde asoma el teléfono. Poco después, aparece un hombre que completa la dupla. La mecánica que despliegan a continuación es la del trabajo en equipo: mientras ella intenta, desde atrás, extraer el celular del bolsillo de la joven, el hombre da un paso adelante, empuja a la víctima simulando interés en comprar, abre su billetera y se mueve para generar más distracción. Ese movimiento —que la desplaza levemente— es la ventana que necesitaba su cómplice para terminar de sacar el teléfono. En el primer intento, casi no lo logra. En el segundo, el plan funciona. Una vez que consiguieron el celular, se retiraron velozmente.

El vendedor difundió los datos bancarios de la víctima para recibir ayuda económica destinada a las cuotas pendientes del aparato

“Nunca pensé que iba a terminar filmando un robo”, relató el propio feriante al compartir el video en sus redes sociales. Según contó, cuando él y quienes lo rodeaban se dieron cuenta de lo que había pasado y salieron a buscar a la pareja, ya era imposible encontrarlos. Para entonces, la joven también había advertido que su teléfono había desaparecido.

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El encuentro posterior entre el feriante y la víctima dejó una imagen que él mismo describió: la chica estaba llorando. El motivo que la desbordó no fue solo el robo en sí, sino que el celular sustraído era uno que todavía estaba pagando en cuotas. El vendedor decidió acompañar la publicación del video con el alias de la madre de la joven para que quienes quisieran pudieran hacerle una contribución.

“Subo este video para mostrar cómo operan, para que estemos atentos y nos cuidemos entre todos, pero también para intentar darle una mano a la chica a la que le robaron el celular”, dijo. El alias que dejó es LMT.1002.MP a nombre de María Paula.

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La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo demandó la emergencia en salud sexual y el rechazo al DNU 62/2025 (RS Fotos)

Más allá del episodio de inseguridad, la marcha transcurrió con su habitual contenido político y social. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) difundió los principales ejes del reclamo de este año: la ampliación de derechos para las personas trans, la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de la memoria.

Entre esos pedidos figura la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, que contempla una pensión y asistencia para travestis y mujeres trans adultas mayores, además de justicia y visibilización frente a la violencia motivada por prejuicios y los ataques transodiantes. En ese tramo de la movilización, la multitud se pronunció con cantos contra el presidente.

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A esos reclamos se sumaron colectivos llegados de distintas provincias que exigen una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y una reparación histórica para las personas trans mayores. La convocatoria incorporó también mensajes contra la discriminación y el estigma que afectan a quienes viven con VIH. AHF Argentina señaló que facilitar el acceso a preservativos, información y pruebas de detección forma parte de una política de cuidado de la salud sexual que busca sostenerse más allá de esta fecha puntual.