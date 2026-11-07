Testeos gratuitos de VIH en la Marcha del Orgullo 2026: dónde, cuándo y cómo acceder en Buenos Aires

AHF Argentina realizará testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH durante la 35° Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres de cada 10 nuevos diagnósticos de VIH detectados por AHF Argentina en 2025 correspondieron a personas que nunca se habían realizado una prueba. Con ese dato como punto de partida, la organización instalará este sábado 7 de noviembre un puesto de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales durante la 35° Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada de testeo se realizará de 10 a 14 en Lima, entre avenida Belgrano y Moreno. AHF Argentina, cuyo nombre completo es AIDS Healthcare Foundation, también participará de la movilización con un camión bajo la consigna “Ahora más que nunca”, una campaña enfocada en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el acceso a la información.

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La actividad tendrá lugar durante una nueva edición de la marcha, que este año llevará el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El recorrido partirá desde la avenida 9 de Julio y avanzará por avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

¿Dónde y a qué hora habrá testeos de VIH en la Marcha del Orgullo?

El VIH puede transmitirse por sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna, pero no por besos, abrazos o compartir objetos (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas/ NIH vía AP, Archivo)

Las personas que asistan a la movilización podrán acceder a tests rápidos de VIH entre las 10 y las 14 en Lima, entre avenida Belgrano y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la organización, las pruebas serán gratuitas y confidenciales.

La iniciativa busca acercar el diagnóstico a un espacio masivo y reforzar el mensaje de que conocer el estado serológico forma parte del cuidado de la salud sexual. Además del dispositivo de testeo, AHF Argentina integrará la caravana con un camión que contará con dos DJs en vivo.

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Desde la entidad señalaron: “El acceso al diagnóstico es la principal herramienta para el cuidado de la salud sexual integral”. También plantearon la necesidad de ampliar las estrategias de prevención, facilitar la detección temprana y garantizar información clara para toda la población.

¿Por qué AHF Argentina pone el foco en el test de VIH?

Los datos relevados por AHF Argentina durante 2025 muestran que el 32% de las personas que se testearon con la organización lo hizo por primera vez. A la vez, el 30% de los nuevos diagnósticos identificados durante ese período correspondió a quienes no se habían sometido antes a una prueba.

Los testeos rápidos permiten obtener un resultado el mismo día y facilitar el acceso temprano al diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano permite conocer la infección, acceder a la atención médica y comenzar un tratamiento cuando corresponde. También resulta una vía de entrada para conversar sobre otras infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativos y las distintas herramientas de prevención disponibles.

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De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N° 42 sobre respuesta al VIH y las ITS en Argentina, citado por la organización, se notifican cerca de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. El 49% llega de manera tardía y el 30% se detecta en una etapa avanzada, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante.

¿Qué es el VIH y cuál es la diferencia con el sida?

El virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, ataca las defensas del organismo. En particular, afecta un tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a responder frente a infecciones y enfermedades, según explica el sitio especializado MedlinePlus.

El sida, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la fase más avanzada de la infección. No todas las personas con VIH llegan a desarrollarlo. Esto puede evitarse con diagnóstico, seguimiento médico y tratamiento antirretroviral.

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El VIH afecta las defensas del organismo y, sin tratamiento, puede avanzar hasta la etapa conocida como sida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud precisa que el virus puede transmitirse por determinados fluidos corporales, entre ellos la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. No se transmite por besos, abrazos, apretones de manos ni por compartir alimentos, agua u objetos personales.

En las primeras semanas, algunas personas pueden presentar síntomas parecidos a los de una gripe, mientras que otras no perciben señales. Por eso, una prueba es la única forma de confirmar si existe infección.

¿Qué implica el resultado de un test rápido de VIH?

Las pruebas rápidas permiten obtener un resultado el mismo día y facilitan el acceso temprano al diagnóstico. De todos modos, un resultado positivo inicial requiere una prueba confirmatoria realizada por personal capacitado, como establece la OMS.

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También existe el llamado período de ventana. Se trata del lapso posterior a una posible exposición en el que una prueba podría no detectar todavía la infección. La Organización Mundial de la Salud señala que los anticuerpos suelen aparecer, en la mayoría de las personas, dentro de los 28 días posteriores al contagio. Ante una exposición reciente de alto riesgo y un resultado negativo, corresponde consultar con un profesional de salud para evaluar una nueva prueba.

Diversos elementos de prevención del VIH incluyen una pastilla de PrEP, un frasco con jeringa, preservativos y una figura de conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el tratamiento contra el VIH también ayuda a prevenir transmisiones?

El VIH no tiene cura, pero puede tratarse con medicamentos antirretrovirales. Estos fármacos reducen la cantidad de virus en el organismo y permiten que la infección se convierta en una condición crónica manejable, de acuerdo con MedlinePlus.

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AHF Argentina remarcó que “una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual”. El concepto se conoce como Indetectable = Intransmisible, o I=I.

La OMS también respalda ese principio: las personas que reciben tratamiento antirretroviral y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el virus a sus parejas sexuales. El acceso a la prueba, la atención médica y la continuidad del tratamiento son parte de la respuesta frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La convocatoria de este sábado incluirá, además, mensajes contra la discriminación y el estigma que afectan a las personas que viven con VIH y al colectivo LGBTIQ+. Para AHF Argentina, facilitar el acceso a preservativos, información y pruebas forma parte de una política de cuidado de la salud sexual.

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