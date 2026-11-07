Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana y con qué clima recibirá el país a León XIV

Este sábado, Buenos Aires tendrá cielo parcialmente nublado (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que las lluvias cesen durante la mañana del sábado y una mejora gradual del clima, aunque el avance de un frente frío en todo el país hará que se registren temperaturas más bajas que en los días anteriores.

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante la mañana. No se esperan lluvias para el resto de la jornada, la temperatura variará entre 12°C y 19°C y las ráfagas podrían alcanzar 50 km/h a lo largo del día.

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El domingo, día del arribo del papa León XIV al país, llegará la mejora más marcada para la Ciudad, con una jornada soleada, una mínima de 9°C y una máxima de 22°C, sin lluvias.

El lunes continuaría el tiempo estable, con temperaturas de 13°C a 25°C, mientras que el martes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde, con registros de 16 °C a 26 °C.

En cuanto a la actividad del papa León XIV en el país, cuando el lunes brinde una masiva misa desde las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo, se esperan sol pleno y una temperatura que apenas supere los 20 grados.

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El martes, cuando el pontífice celebre misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba desde las 10, se esperan chaparrones y temperaturas entre los 15 y los 20 grados.

Finalmente, en la última gran misa que dará León XIV en Argentina, el miércoles en Luján, desde las 10, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas entre los 16 y los 20 grados.

El país transitará días sin alertas meteorológicas de cuidado

Cuadro de alertas meteorológicas por provincia en Argentina para el 7 y 8 de noviembre (Servicio Meteorológico Nacional)

Este sábado, solo se registra una alerta amarilla por vientos en Formosa -que también incluye advertencias por lluvias-, Salta, Jujuy y Chaco, mientras que la única provincia con alerta naranja por tormentas es Misiones, donde se esperan precipitaciones a lo largo de toda la mañana.

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Para las lluvias, las indicaciones incluyen alejarse de zonas inundables y cortar la electricidad si entra agua en la vivienda.

Ante las tormentas y fuertes vientos, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si la persona se encuentra al aire libre.

Para los próximos días, solo hay alerta amarilla por vientos para domingo y lunes en Tierra del Fuego.