Le pegaron un pelotazo mientras jugaba al fútbol y murió: tenía 72 años

Los médicos del Hospital San Bernardo constataron el fallecimiento del jugador a causa de un paro cardiorrespiratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un hombre de 72 años murió este sábado tras descompensarse durante un partido de fútbol amateur en Salta. El jugador había recibido un pelotazo en el pecho minutos antes de perder el conocimiento, según relataron sus compañeros a la Policía.

El episodio ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Ibazeta al 900, en las inmediaciones del estadio Delmi. Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la situación y movilizó a efectivos policiales hasta el lugar.

PUBLICIDAD

Cuando llegaron al predio, los agentes encontraron al hombre inconsciente, acompañado por otros jugadores. Las personas presentes indicaron que no respiraba, por lo que solicitaron una ambulancia e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

De acuerdo con el parte de la Policía de Salta, el hombre recuperó una leve respiración durante la asistencia inicial. Luego, el personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) continuó con la atención y ordenó el traslado en código rojo al Hospital San Bernardo.

El jugador llegó inconsciente y murió en el Hospital San Bernardo

Según reconstruyó El Tribuno, los jugadores que participaban del encuentro relataron que el hombre recibió un pelotazo en el pecho mientras se desarrollaba el partido. Después del impacto, comenzó a sentirse mal y se sentó a un costado de la cancha.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, se desvaneció. Pese a las maniobras de asistencia y al traslado de urgencia, los médicos del centro médico confirmaron su muerte al ingresar a la guardia. El informe policial atribuyó la muerte a un paro cardiorrespiratorio.

Con esta muerte, ya son cinco las personas que murieron en circunstancias vinculadas con encuentros deportivos en ese período. En los hechos anteriores, las víctimas se descompensaron mientras jugaban; en este caso, el malestar comenzó después del impacto que recibió en el pecho.

Otros jugadores también murieron en San Juan y Córdoba

El caso de Salta se conoció pocas semanas después de otra muerte ocurrida durante un partido amateur, esta vez en la provincia de San Juan. El 6 de septiembre, Gerardo Manghi murió tras sufrir una descompensación mientras jugaba un encuentro de un torneo de veteranos en Rodeo, localidad cabecera del departamento de Iglesia.

PUBLICIDAD

Manghi participaba del partido entre Bajo Colola, equipo al que representaba, y Bella Vista FC. El encuentro se disputaba en la cancha de Los Coloraditos, como parte de la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”.

Mientras se desarrollaba el segundo tiempo, el jugador se descompensó y cayó dentro del campo de juego. Otros participantes del partido y personas que se encontraban en el predio intentaron asistirlo mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Murió jugando al futbol en San Juan

Tras la atención inicial, fue trasladado al Hospital Tomás Perón de Rodeo. Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y confirmó su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Manghi era oriundo de Buenos Aires, aunque residía desde hacía varios años en Rodeo. En el ámbito futbolístico local era conocido como el “Gringo del Mate” y había participado de distintos equipos y competencias de la categoría Veteranos.

La noticia generó mensajes de despedida de clubes, jugadores y allegados de la zona. Sus restos fueron velados en Rodeo antes de su inhumación en el cementerio municipal de la localidad.

Poco antes de la muerte de Manghi, también se había dado a conocer que otro hombre había muerto producto de una descompensación durante un partido en Córdoba. El episodio ocurrió en un predio de la calle Puesto de Masa, en el barrio La Dorotea.

PUBLICIDAD

La víctima recibió asistencia de urgencia en el lugar y luego fue trasladada al Hospital de Pronta Atención de barrio Talleres Oeste. Según la Policía de Córdoba, ingresó en estado crítico y los profesionales realizaron maniobras de reanimación, aunque la muerte fue confirmada poco después.

El caso se sumó a otros antecedentes registrados ese año en la provincia, entre ellos la muerte de un hombre de 51 años en una cancha amateur de barrio Rocío del Sur, la de un jugador de 62 años en Jesús María y la de un joven de 23 años durante un encuentro en barrio Ituzaingó.

PUBLICIDAD