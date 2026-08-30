Sociedad

Comienza la cuenta regresiva para la visita de León XIV: la avanzada papal llega este domingo al país

La delegación de la Santa Sede iniciará una recorrida por Buenos Aires, Córdoba y otros puntos claves para definir logística, seguridad e itinerario de la primera visita papal a la Argentina en 39 años

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y su visita será la primera de un pontífice al país en 39 años
El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y su visita será la primera de un pontífice al país en 39 años
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El papa León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre. El Vaticano, de forma conjunta con la Cancillería y la Presidencia, coordina los detalles del recorrido del Sumo Pontífice en el país. Este domingo, representantes de la delegación de avanzada de la Santa Sede, encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, llegarán al país a fin de planificar y aprobar la logística, el itinerario y la seguridad del próximo viaje apostólico del Santo Padre.

Según pudo saber Infobae, la delegación será recibida por la subsecretaria de Culto de la Cancillería, Inés Brogin, e integrantes de la Nunciatura Apostólica. A primera hora del lunes, la comitiva tendrá una reunión con referentes de la Iglesia local y llevará adelante una junta de coordinación.

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En horas del mediodía visitarán el Palacio San Martín, donde se reunirán con agentes y funcionarios de la Dirección General de Ceremonial. Seguidamente participarán de un almuerzo en la Conferencia Episcopal Argentina.

La delegación de avanzada de la Santa Sede arribará este domingo para definir la logística, la seguridad y el itinerario del viaje papal EFE/GIUSEPPE LAMI
La delegación de avanzada de la Santa Sede arribará este domingo para definir la logística, la seguridad y el itinerario del viaje papal EFE/GIUSEPPE LAMI

Hacia la tarde, la comitiva recorrerá puntos claves de la Ciudad de Buenos Aires por donde, se prevé, el papa podría transitar a fin de estar en contacto con los fieles. Uno de los sitios será el Monumento a los Españoles. En el lugar, ubicado sobre el cruce de la avenida del Libertador, la delegación permanecerá alrededor de media hora antes de partir hacia el próximo punto, que será el Hipódromo de San Isidro, otro de los lugares contemplados para la visita del Sumo Pontífice.

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Asimismo, otro de los posibles sitios donde el Papa llevaría adelante actividades eclesiásticas es la cancha de River. La comitiva visitará el estadio Más Monumental a fin de analizar ese emblemático escenario como punto central de la histórica gira pontificia.

Tras el recorrido en Núñez, los representantes del Vaticano se trasladarán al Palacio Libertad y luego hacia la Casa Rosada, donde serán recibidos por la Casa Militar. Seguidamente irán a la Universidad Católica Argentina y cerrarán la jornada en la Catedral, donde participarán de una cena con referentes de la Iglesia local.

El Vaticano coordina la visita de León XIV junto con la Cancillería y la Presidencia para organizar el recorrido del Sumo Pontífice REUTERS/Remo Casilli
El Vaticano coordina la visita de León XIV junto con la Cancillería y la Presidencia para organizar el recorrido del Sumo Pontífice REUTERS/Remo Casilli

El martes, el equipo ceremonial partirá rumbo a Córdoba, otra de las provincias elegidas por el papa León XIV en su gira por el país. Allí se reunirán con el cardenal Ángel Sixto Rossi e integrantes del arzobispado. Tras su visita a la Catedral, la comitiva regresará a Buenos Aires para continuar con la agenda prevista en horas de la tarde.

Ya de regreso, visitarán las instalaciones de la Aeroestación Militar Aeroparque. Seguidamente recorrerán el Obelisco porteño y finalizarán el día con una cena en el Hyatt.

Otra de las visitas que, según se evaluaba, podía hacer el Santo Padre en su recorrido por el país era a una de las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires. El itinerario pautado para el equipo ceremonial del Vaticano incluye el desplazamiento hacia el Complejo Penitenciario Federal, donde se prevé que el papa León XIV podría realizar una recorrida en el mes de noviembre. La actividad está prevista para la mañana del martes.

Tras el trayecto, se trasladarán a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Claypole. Allí, según pudo conocer Infobae, visitarán el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, una institución de asistencia social que brinda hogar, atención médica y apoyo integral a personas con discapacidades intelectuales y físicas. Cabe destacar que, desde la Argentina, diversas autoridades eclesiásticas habían solicitado la presencia papal en algún centro local vinculado a la discapacidad. Se estima que este podría ser otro de los puntos a recorrer por León XIV.

La comitiva papal recorrerá Buenos Aires para evaluar puntos de contacto con los fieles, como el Monumento a los Españoles y el Hipódromo de San Isidro Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS
La comitiva papal recorrerá Buenos Aires para evaluar puntos de contacto con los fieles, como el Monumento a los Españoles y el Hipódromo de San Isidro Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

En horas de la tarde, el recorrido continuará en la Basílica de Luján, otro de los sitios elegidos por la Santa Sede durante la gira del sucesor de Pedro. Además, se desplazarán hacia la casa de retiro Villa Marista. La jornada finalizará con una cena en la Nunciatura.

El jueves, el equipo finalizará las actividades en el país con una reunión de clausura en el Palacio San Martín. Allí definirán medidas de seguridad, protocolo y comunicación.

Se estima que entre el 10 y el 12 de septiembre la agenda estará concluida. León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Será la primera visita de un papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

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