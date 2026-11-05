Escándalo del Ueno Bank: el expresidente Horacio Cartes dijo que su partido apoyará el juicio político a Santiago Peña

Horacio Cartes (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

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Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció este miércoles que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

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El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora detentaba mayoría propia en ambas cámaras del Congreso paraguayo.

El mensaje de Horacio Cartes

Cartes enmarcó su decisión en un llamado a defender los valores del Partido Colorado

Para fundamentar su postura, el exmandatario apeló a la identidad del partido en el poder: “La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, cerró su mensaje en X.

La decisión de Cartes abre una fractura profunda dentro del oficialismo y coloca a Peña ante un cuestionamiento que ya no proviene únicamente de la oposición. El presidente no se ha pronunciado públicamente sobre el pedido de destitución.

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El juicio político fue presentado por 35 legisladores y necesita 53 votos para avanzar

Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El documento lleva 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para el jueves.

Para que la acusación avance al Senado, los impulsores deben reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requiere luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución. El presidente de la Cámara baja, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para el jueves: la primera, fijada a las 10:00, tratará la acusación contra Peña; la segunda, la que apunta a Alliana.

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El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en sumarse a las firmas del libelo y advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, declaró en referencia a las próximas elecciones presidenciales.

El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido

La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

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Tras el anuncio, se formaron largas filas frente a las sucursales y la capital, Asunción, fue escenario de protestas nocturnas. El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675) en la brevedad, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.

Peña promulgó una ley de emergencia que permite recuperar hasta USD 19.787 en cinco días hábiles

En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en tiempo récord una norma de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La ley establece un anticipo del FGD: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.

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“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó el mandatario en X. En paralelo, designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026, mediante las cuales se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que, según el Ministerio Público, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.

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El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.

Paraguay ya registró un precedente de destitución presidencial: en 2012, el Congreso apartó al entonces mandatario Fernando Lugo tras una masacre que dejó 11 campesinos y seis policías muertos a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.

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