Ministerio de Gobernación de Guatemala confirma motines simultáneos en las cárceles Renovación I y El Boquerón

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón. ( Ministerio de Gobernacion)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, tras una noche en la que reclusos retuvieron a guardias penitenciarios y obligaron al despliegue de fuerzas especiales, vehículos blindados y vigilancia aérea para recuperar el control de los recintos.

El primer comunicado oficial fue emitido a las 00:33 h, luego de que los primeros reportes sobre disturbios surgieran alrededor de las 19:00 del miércoles. La cartera indicó que activó los protocolos de seguridad, pero no precisó la situación dentro de las prisiones ni confirmó si había heridos o personas retenidas.

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Los incidentes comenzaron en Renovación I, una cárcel de máxima seguridad situada en Escuintla. Fuentes del Sistema Penitenciario reportaron que los reclusos tomaron como rehenes a custodios durante el cambio de turno previsto para las 18:00.

Media hora después, a las 20:34, se confirmó un segundo motín en El Boquerón, centro de detención preventiva ubicado en Cuilapa, Santa Rosa. El hecho ocurrió en el sector ocupado por integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón

La retención de custodios durante el relevo de turno

Las primeras versiones sobre la cantidad de guardias retenidos en Renovación I oscilaron entre ocho y 15 personas. Agentes del Sistema Penitenciario explicaron a los policías desplegados que un grupo de custodios ingresó para cumplir el relevo, mientras quienes debían abandonar el penal no pudieron salir.

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Con el paso de las horas, la cifra preliminar estableció que 21 guardias quedaron atrapados en el primer grupo. Seis salieron cerca de las 23:45 y otros 15 lograron retirarse alrededor de las 00:18.

Las autoridades identificaron a 36 trabajadores del Sistema Penitenciario involucrados en la emergencia, aunque esa cantidad no correspondía necesariamente al total de rehenes. En El Boquerón, en tanto, se reportó la retención de tres custodios.

De acuerdo con medios de comunicación en Guatemala, pasada la medianoche, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, ordenó que ningún guardia permaneciera dentro de Renovación I. Algunos agentes inicialmente se opusieron a la disposición porque advertían que aún había compañeros en el interior, pero la instrucción terminó por cumplirse.

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La salida del personal comenzó a las 00:18 y el penal quedó sin custodios antes de que el Ministerio de Gobernación difundiera su primera comunicación pública. Las coordinaciones incluyeron videollamadas entre mandos de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y autoridades ministeriales.

El viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, participaron de esas gestiones. A las 00:23, el director de la Policía Nacional Civil, Erick Rolando Osoy, instruyó el ingreso de fuerzas especiales para tomar el control del centro penitenciario.

Una publicación del Ministerio de Gobernación de Guatemala informa sobre la activación de protocolos de seguridad en los centros penitenciarios El Boquerón y Renovación I. (Ministerio de Gobernacion)

Vehículos blindados y un dron en el perímetro penitenciario

Durante la madrugada se sumaron al operativo las Fuerzas Especiales Policiales, el Grupo de Acción Rápida, los Lobos y unidades del Ejército. Los vehículos blindados militares conocidos como armadillos llegaron a las 00:52.

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El Ejército desplegó a las 01:21 un dron con capacidad infrarroja para reforzar la observación desde el aire. Hasta ese momento, el ingreso definitivo de las fuerzas de seguridad a Renovación I continuaba pendiente.

También se ordenaron controles vehiculares sobre la ruta de Taxisco, en Santa Rosa, ante la posibilidad de una fuga. No se confirmó que algún recluso hubiera escapado durante los disturbios.

Tres representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos acudieron al lugar, pero se retiraron luego de ser informados de que los custodios ya habían salido de Renovación I.

El penal tiene capacidad para 252 reos considerados de alta peligrosidad y alberga a integrantes de la Mara Salvatrucha y de la pandilla los Paisas, incluidos varios de sus principales cabecillas. Entre los internos figura Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como El Lobo.

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El motín fue el segundo registrado en Renovación I en menos de dos semanas. El antecedente ocurrió el 17 de enero, cuando pandilleros se amotinaron de manera simultánea en ese penal, Fraijanes II y el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.

En aquella ocasión, más de 40 guardias fueron retenidos como medida de presión para exigir el regreso de cabecillas que habían sido trasladados a Renovación I durante 2025 bajo un régimen de aislamiento.