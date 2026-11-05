Instituciones paraguayas pidieron calma ante los rumores de nuevas intervenciones financieras

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por el deterioro de su solvencia y suspendió sus servicios tras una decisión unánime de su directorio (EFE)

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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), el Banco Central del Paraguay (BCP) y diversas entidades financieras llamaron a la calma este miércoles ante los rumores de nuevas intervenciones bancarias —a raíz del caso de Ueno Bank— que derivaron en la apertura masiva de cuentas y en versiones sobre retiros generalizados de fondos.

Esta semana, el BCP intervino Ueno Bank mediante un procedimiento de resolución, medida que dejó sin acceso a sus fondos a más de 2,94 millones de clientes y que amenaza con desencadenar una crisis política.

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Asoban, que agrupa a 14 de las principales entidades del país —incluida Ueno Bank—, calificó en un comunicado como “falsas” las informaciones que circulan en redes sociales y que, aseguró, “generan incertidumbre en torno al sistema financiero”.

Esos rumores provocaron que cientos de personas se agolparan en las sedes bancarias del país para efectuar retiros, mientras las aplicaciones de algunas instituciones y billeteras digitales locales —como Mango, Vaquita o Eko— presentaron problemas de acceso.

Una mujer discute con un integrante de la Policía de Paraguay durante una manifestación tras la intervención de Ueno Bank (EFE/Juan Pablo Pino)

El gremio bancario aclaró que las dificultades con las apps están relacionadas con una afluencia récord de nuevos clientes que buscan abrir cuentas para recibir, en los próximos días, parte de los recursos que tenían depositados en Ueno Bank.

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Por su parte, el BCP reafirmó en un breve comunicado difundido en sus redes sociales que el sistema financiero paraguayo “mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez”.

La diputada opositora Johana Ortega también pidió “calma” a los ciudadanos y señaló que los demás bancos paraguayos “gozan de buena salud”. La legisladora advirtió además que los ahorristas pueden “hacer caer sistemas financieros que son solventes” si retiran masivamente sus fondos.

La intervención de Ueno Bank generó preocupación adicional, ya que en la finiquitada entidad se encuentran millonarias inversiones de instituciones del Estado y han quedado comprometidos los patrocinios de equipos de fútbol y eventos como la etapa en Paraguay del Mundial de Rally.

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