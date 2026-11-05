El Salvador

Gobierno salvadoreño propone mantener el gratuidad de registro de las sociedades simplificadas hasta 2027

La iniciativa remitida a la Asamblea Legislativa busca mantener sin tarifas registrales la constitución y primera matrícula de estas empresas hasta el cierre de 2027, con el objetivo de reducir costos iniciales

Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas (Foto cortesía CNR)
Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas (Foto cortesía CNR)
Guardar

El Ministerio de Economía de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 la exención de aranceles para la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ante el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

La iniciativa plantea reformar un decreto aprobado en diciembre de 2023, que incorporó esta figura al Código de Comercio. La propuesta busca mantener sin cobro de derechos o aranceles la inscripción de los formularios de constitución de estas empresas y de su primera matrícula de comercio, local, sucursal o agencia.

PUBLICIDAD

El texto remitido al órgano legislativo sostiene que la extensión del beneficio pretende favorecer la formalización de comerciantes y reducir los costos iniciales para quienes opten por ese tipo societario.

La gratuidad incluye la constitución y la primera matrícula de comercio

De aprobarse la reforma, el texto establecería que la inscripción de los formularios de constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas no causará derechos ni aranceles en el Registro de Comercio hasta el 31 de diciembre de 2027.

Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas.
Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas.

La medida también abarcaría la matrícula de empresa, local, sucursal o agencia cuando se solicite por primera vez. El proyecto conserva el mecanismo de constitución mediante formularios proporcionados por el Registro de Comercio, sin exigir escritura pública u otra formalidad adicional para crear la sociedad.

PUBLICIDAD

El decreto original dispuso un plazo de un año de gratuidad a partir de su entrada en vigencia. Según la exposición de motivos de la nueva propuesta, ese régimen permitió que un número considerable de sociedades simplificadas se inscribiera sin pagar tarifas registrales.

El beneficio ya había sido prorrogado hasta diciembre de 2026

La documentación legislativa señala que el país ya había ampliado la vigencia de la exención hasta el 31 de diciembre de 2026.

La nueva iniciativa procura añadir un año más al beneficio. El Ministerio de Economía argumenta que la continuidad de la gratuidad facilitaría el acceso a un modelo de constitución empresarial con menos costos para emprendedores y comerciantes.

El proyecto también cita en las justificaciones a lo contemplado en la Constitución, que establece que el Estado debe promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y el uso racional de los recursos.

A través de la plataforma Crea Empresa, el CNR ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda para la implementación de procesos digitales./ (Centro Nacional de Registros)
A través de la plataforma Crea Empresa, el CNR ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda para la implementación de procesos digitales./ (Centro Nacional de Registros)

Las SAS pueden constituirse con un solo accionista

Las Sociedades por Acciones Simplificadas fueron incorporadas al Código de Comercio mediante el decreto legislativo de diciembre de 2023.

La normativa permite que estas sociedades sean constituidas por una o más personas naturales o jurídicas y admite la figura de un accionista único. Su capital puede fijarse desde un solo dólar de los Estados Unidos, de acuerdo con los documentos de constitución.

El régimen prevé que las SAS se constituyan, modifiquen, transformen, disuelvan y liquiden a través de formularios que el Registro de Comercio debe poner a disposición de los interesados. La personalidad jurídica se adquiere con la inscripción registral.

La solicitud de reforma deberá ser estudiada y votada por la Asamblea Legislativa para que la ampliación de la exención entre en vigor.

Temas Relacionados

Gobierno de El SalvadorArancelesEmprendimientoPersonería jurídicaCódigo de ComercioSASSociedades por Acciones Simplificadas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Las cancilleres de ambas naciones se reunieron en Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, para abordar el combate a grupos armados y la protección de menores

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso la mayor pena del proceso al palabrero de la cancha El Edén, por desaparición de personas y delitos relacionados con armas de fuego

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La medida afecta a J. C. A., de 55 años, mientras la Fiscalía investiga lesiones, amenazas, tocamientos sexuales y expresiones de violencia denunciadas por la mujer tras hechos ocurridos el 18 de octubre de 2026

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

El vocero Timothy Brown afirmó que la administración Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias y atribuyó esa continuidad a la protección territorial y regional, pese al triunfo demócrata en el Congreso

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

La Policía Nacional Civil identificó a Jessica Lisseth Orellana Arévalo como presunta integrante de Barrio 18 Sureños y le atribuyó antecedentes por delitos relacionados con drogas, agrupaciones ilícitas y conspiración para homicidio agravado

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

TECNO

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 5 de noviembre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 5 de noviembre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

Peligran los juegos físicos de Nintendo: su principal fabricante de memorias se pasa a los centros de datos

Las ventas de la Nintendo Switch 2 cayeron 41% tras las subas de precio y el alza de la memoria

Cat Wu, jefa de producto de Claude Code, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI

ENTRETENIMIENTO

“Bajé del escenario y lloré como un niño”: Dave Grohl, líder de Foo Fighters, reveló cómo fue cumplir un sueño junto a AC/DC

“Bajé del escenario y lloré como un niño”: Dave Grohl, líder de Foo Fighters, reveló cómo fue cumplir un sueño junto a AC/DC

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

Judi Dench habló sobre el final de su papel como “M” en James Bond: “Fue idea de Daniel Craig que me mataran”

“La reinvención es lo más difícil”, afirmó Chris Rock al presentar su nueva película Misty Green

MUNDO

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras