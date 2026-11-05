Gobierno salvadoreño propone mantener el gratuidad de registro de las sociedades simplificadas hasta 2027

Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas (Foto cortesía CNR)

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El Ministerio de Economía de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 la exención de aranceles para la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ante el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

La iniciativa plantea reformar un decreto aprobado en diciembre de 2023, que incorporó esta figura al Código de Comercio. La propuesta busca mantener sin cobro de derechos o aranceles la inscripción de los formularios de constitución de estas empresas y de su primera matrícula de comercio, local, sucursal o agencia.

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El texto remitido al órgano legislativo sostiene que la extensión del beneficio pretende favorecer la formalización de comerciantes y reducir los costos iniciales para quienes opten por ese tipo societario.

La gratuidad incluye la constitución y la primera matrícula de comercio

De aprobarse la reforma, el texto establecería que la inscripción de los formularios de constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas no causará derechos ni aranceles en el Registro de Comercio hasta el 31 de diciembre de 2027.

Economía propone extender hasta 2027 la exención de aranceles para crear sociedades simplificadas.

La medida también abarcaría la matrícula de empresa, local, sucursal o agencia cuando se solicite por primera vez. El proyecto conserva el mecanismo de constitución mediante formularios proporcionados por el Registro de Comercio, sin exigir escritura pública u otra formalidad adicional para crear la sociedad.

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El decreto original dispuso un plazo de un año de gratuidad a partir de su entrada en vigencia. Según la exposición de motivos de la nueva propuesta, ese régimen permitió que un número considerable de sociedades simplificadas se inscribiera sin pagar tarifas registrales.

El beneficio ya había sido prorrogado hasta diciembre de 2026

La documentación legislativa señala que el país ya había ampliado la vigencia de la exención hasta el 31 de diciembre de 2026.

La nueva iniciativa procura añadir un año más al beneficio. El Ministerio de Economía argumenta que la continuidad de la gratuidad facilitaría el acceso a un modelo de constitución empresarial con menos costos para emprendedores y comerciantes.

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El proyecto también cita en las justificaciones a lo contemplado en la Constitución, que establece que el Estado debe promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y el uso racional de los recursos.

A través de la plataforma Crea Empresa, el CNR ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda para la implementación de procesos digitales./ (Centro Nacional de Registros)

Las SAS pueden constituirse con un solo accionista

Las Sociedades por Acciones Simplificadas fueron incorporadas al Código de Comercio mediante el decreto legislativo de diciembre de 2023.

La normativa permite que estas sociedades sean constituidas por una o más personas naturales o jurídicas y admite la figura de un accionista único. Su capital puede fijarse desde un solo dólar de los Estados Unidos, de acuerdo con los documentos de constitución.

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El régimen prevé que las SAS se constituyan, modifiquen, transformen, disuelvan y liquiden a través de formularios que el Registro de Comercio debe poner a disposición de los interesados. La personalidad jurídica se adquiere con la inscripción registral.

La solicitud de reforma deberá ser estudiada y votada por la Asamblea Legislativa para que la ampliación de la exención entre en vigor.