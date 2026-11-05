Honduras

Honduras:reportan 2,500 condonaciones de deuda energética

Los usuarios residenciales con deudas pueden acogerse a la condonación, mientras que personas y empresas con anomalías en sus sistemas de medición tienen hasta finales de 2026 para regularizar su situación

La ENEE registra 250 regularizaciones voluntarias de anomalías en medidores eléctricos
La ENEE registra 250 regularizaciones voluntarias de anomalías en medidores eléctricos
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contabiliza alrededor de 2.500 usuarios residenciales beneficiados con la condonación de sus deudas y cerca de 250 personas y empresas que acudieron voluntariamente a regularizar irregularidades en sus sistemas de medición del consumo eléctrico, como parte de las medidas impulsadas para ordenar las finanzas.

Las cifras fueron dadas a conocer por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, quien explicó que ambos procesos muestran un incremento en la participación de los usuarios que buscan resolver sus compromisos pendientes con la estatal y corregir anomalías en la medición de la energía que consumen.

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Según el funcionario, este mecanismo está orientado a personas que mantenían obligaciones pendientes con la institución y que pueden acogerse a las disposiciones establecidas para el alivio de sus deudas.

En paralelo, la ENEE registra cerca de 250 regularizaciones voluntarias de personas naturales y empresas que presentaban algún tipo de irregularidad en sus sistemas de medición eléctrica.

Panting explicó que quienes se presentan voluntariamente pueden corregir su situación sin recibir castigos ni multas, por lo que instó a los usuarios que todavía tienen anomalías en sus instalaciones o equipos de medición a aprovechar el período habilitado por la normativa.

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La diferencia entre ambos procedimientos radica en que la condonación está dirigida a usuarios residenciales con deudas pendientes, mientras que las regularizaciones voluntarias buscan corregir irregularidades en los sistemas de medición del servicio eléctrico.

Reducir irregularidades

Uno de los componentes del proceso impulsado por la ENEE apunta a la identificación y corrección de anomalías en los equipos utilizados para registrar el consumo de electricidad.

Estas irregularidades pueden estar vinculadas con sistemas de medición que no reflejan correctamente la energía utilizada por los abonados.

La institución busca incentivar que los usuarios se acerquen por iniciativa propia para solucionar cualquier situación pendiente, en lugar de esperar a que se desarrollen procesos de inspección o detección de anomalías.

La ENEE coordina con la Secretaría de Gobernación y Justicia y la AMHON el control del servicio en los gobiernos locales.
La ENEE coordina con la Secretaría de Gobernación y Justicia y la AMHON el control del servicio en los gobiernos locales.

El funcionarionreiteró que el plazo para acogerse a este beneficio se mantiene vigente hasta finales de 2026. Durante ese período, las personas y empresas que tengan problemas con sus sistemas de medición podrán presentarse ante la estatal para regularizar su condición sin exponerse a multas ni castigos.

El llamado también busca que los abonados mantengan actualizada su situación ante la empresa eléctrica y contribuyan a mejorar los registros de consumo, un aspecto relevante para la facturación y la administración de los recursos del sistema energético.

La participación voluntaria es uno de los elementos que la ENEE busca fortalecer, dado que las diferencias entre la energía suministrada, la registrada por los medidores y la facturada inciden en los resultados financieros de la institución.

Ordenamiento de la medición

Otro de los procesos anunciados por Panting corresponde a la revisión y ordenamiento de los sistemas de medición eléctrica de 215 alcaldías del país.

El funcionario indicó que los trabajos ya comenzaron y comprenden municipalidades ubicadas en las categorías C y D contempladas en la legislación vigente.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la coordinación de la ENEE con la Secretaría de Gobernación y Justicia y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el propósito de avanzar en la revisión de las condiciones de medición del servicio eléctrico en las corporaciones municipales.

La incorporación de las alcaldías al proceso representa otro componente del ordenamiento que la estatal pretende extender a distintos sectores de sus usuarios, incluyendo instituciones públicas y consumidores residenciales y empresariales.

En el ámbito institucional, Panting destacó la aprobación anticipada del reglamento del Comité de Conducción, un instrumento relacionado con el proceso de reorganización del sector eléctrico.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, insta a usuarios a aprovechar el período habilitado para regularizar anomalías "sin recibir castigos ni multas". EFE/Gustavo Amador/Archivo
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, insta a usuarios a aprovechar el período habilitado para regularizar anomalías "sin recibir castigos ni multas". EFE/Gustavo Amador/Archivo

Según explicó, este avance se concretó antes de los plazos previstos en la ley, lo que permite desarrollar las siguientes etapas del proceso con mayor planificación y precisión.

La aprobación del reglamento constituye uno de los pasos administrativos para orientar las acciones de ordenamiento, establecer mecanismos de coordinación y dar seguimiento a las medidas que se ejecutan en el sector energético.

La recuperación financiera de la ENEE constituye uno de los principales desafíos de este proceso, debido a la necesidad de mejorar sus ingresos, reducir las pérdidas y fortalecer la administración de los recursos provenientes de la prestación del servicio eléctrico.

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