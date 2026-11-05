Sociedad

Cómo estará el tiempo en el país durante la visita del Papa León XIV

La agenda de León XIV incluirá misas, encuentros institucionales y recorridos por distintos puntos del país, con escasa probabilidad de lluvias durante sus cuatro días de estadía

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el clima será estable durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. En este sentido, el sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Durante cuatro días cumplirá una agenda en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole y Luján, en la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba. El miércoles 11 partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima, Perú.

La visita incluirá recorridos por edificios históricos, instituciones sociales, templos y otros espacios emblemáticos vinculados con la historia política, cultural y religiosa del país.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el próximo domingo la agenda papal combinará compromisos institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con representantes de la sociedad civil. El itinerario llevará al Pontífice por monumentos históricos, edificios ligados a la vida política argentina y la Catedral Metropolitana, entre otros puntos centrales de la Ciudad de Buenos Aires.

recorrida León XIV
La Catedral Metropolitana

Además visitará el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Retiro, se reunirá con el Presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada; y participará en el Palacio Libertad de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Para esa jornada, el SMN informó que el tiempo acompañará su bienvenida, con cielo despejado y una mínima de 9°C y una máxima de 24°C, con vientos rotando desde el suroeste al este y sin posibilidad de precipitaciones.

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Al día siguiente, las condiciones estables serán similares en Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, con 11°C de mínima y 24°C de máxima, y un cielo sin nubes. En dicha localidad bonaerense, León XIV estará a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una de las instituciones sociales y religiosas más relevantes de la obra de san Luis Orione en la Argentina. Su misión es brindar atención integral a personas con discapacidad y a quienes requieren acompañamiento y cuidados permanentes.

El Cottolengo Don Orione (REUTERS/Cristina Sille)
El Cottolengo Don Orione (REUTERS/Cristina Sille)

Luego volverá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nuevamente lo esperará el firmamento sin nubes a la vista y con un aumento de la mínima en 13°C y de la máxima, estimada en 24°C. Para esa jornada, el papa León XIV brindará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento a los Españoles y, más tarde a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 17.30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas, en una actividad dedicada al diálogo ecuménico e interreligioso, en el Palacio San Martín.

En tanto y a las 18.45, el papa visitará el el principal templo católico de Buenos Aires: La Catedral Metropolitana. Allí celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Y finalmente, una hora después compartirá una cena con los obispos argentinos en la sede del Arzobispado.

El martes 10, el sumo pontífice irá a la provincia de Córdoba, para cumplir una de las actividades centrales de su visita a la Argentina: será la única escala del Pontífice fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y tendrá como eje una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La agenda también prevé un recorrido en papamóvil por distintos sectores de la ciudad de Córdoba y un encuentro con representantes de la Iglesia local. Si bien la jornada no contará con lluvias previstas, el SMN señaló que el cielo estará mayormente nublado y con temperaturas calurosas: 18°C de mínima y 27°C de máxima, con vientos provenientes del norte.

La Basílica de Luján (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)
La Basílica de Luján (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)

Luego, regresará a Buenos Aires en un vuelo que despegará de Córdoba a las 16:55 y llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 18:10. A las 20:15, el Pontífice retomará su agenda con un encuentro junto a los jóvenes en el Monumento a los Españoles. En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones y con una temperatura que alcanzará los 25°C.

Finalmente, el miércoles 11 será el día con condiciones más inestables, ya que el cielo estará mayormente cubierto y hay una muy baja probabilidad de lluvias de hasta el 10%. La mínima se ubicará en los 16°C y la máxima, en los 28°C, con vientos que soplarán desde el norte. Esa jornada, León XIV visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en dicha localidad bonaerense y que configura el gran santuario de la fe argentina. Y desde donde brindará una multitudinaria misa desde las 10.

El tiempo tendrá las mismas condiciones y especificaciones en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida a las 13:30.

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