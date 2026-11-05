Teleshow

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

El conductor, en el día que recibió a Ronnie Wood en Otro Día Perdido, se abrió sobre el backstage que compartió con el músico de los Rolling Stones y el insólito momento que vivió

Mario Pergolini relató la anécdota junto a Agustín Aristarán y Evelyn Botto (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)
Guardar

Mario Pergolini creyó estar ante un momento histórico cuando Keith Richards dejó su famoso vaso de “destornillador” naranja sobre una mesa, con el vaso a medio terminar, en el backstage de uno de los shows de los Rolling Stones en Buenos Aires. Lo que parecía una oportunidad irrepetible —tomar un sorbo de la bebida de uno de los guitarristas más icónicos del rock mundial— terminó siendo una de las mayores desilusiones de su vida. El conductor lo contó en Otro Día Perdido, el programa que conduce por la pantalla de Eltrece, en el día que recibió al mítico Ronnie Wood en el estudio, y la historia se convirtió en uno de esos relatos de backstage que muy pocos tienen el privilegio de protagonizar.

Todo ocurrió durante una de las primeras visitas de los Rolling Stones a la Argentina, en el marco de los shows que organizaba Rock & Pop, la radio ligada a Pergolini en aquellos años. El propio conductor describió la escena con lujo de detalles: Richards bajó rodeado de su equipo de seguridad, con su característico andar y su forma de hablar tan particular, y de inmediato se apoderó del ambiente. “Era como el diablo bajando para vos”, recordó el animador, divertido.

PUBLICIDAD

El guitarrista tenía en la mano su célebre destornillador naranja, la bebida que lo acompañó durante décadas y que mezcla vodka con jugo de naranja, aunque en proporciones que varían según quien cuente la historia. La sala tenía poca gente. En ese contexto íntimo, Richards dejó el vaso sobre la mesa, se alejó unos instantes y el conductor vio la oportunidad. “Estaba con Eduardo, un amigo, y dijimos: ‘bajémonos el destornillador’”, relató, refiriéndose a tomar un trago del vaso abandonado.

Galeria Paul McCartney 80 años
Keith Richards, Liv Tyler y Paul McCartney. Richards (KMazur/WireImage)

La lógica detrás de la decisión fue explicada por el propio Rada con una comparación que Pergolini adoptó de inmediato: era como si el Papa dejara el cáliz con el vino consagrado y alguien aprovechara para tomarlo. “Si deja el cáliz con el vino, se las toma, pasa alguien al lado y dice: ‘Me tomo la que bendijo el Papa’”, ilustró Pergolini ante la risa de sus compañeros. La idea era clara: compartir aunque sea un instante con el aura del músico, ser parte, por un segundo, de las mismas huestes del rock and roll. “Un Rolling más”, sintetizó Aristarán.

PUBLICIDAD

El acuerdo fue sencillo: medio vaso cada uno, para dejarle al guitarrista lo que quedaba. Ambos bebieron con la convicción de quien toma una poción mágica. Pero la magia no llegó. Pergolini se quedó esperando algún tipo de reacción, algún efecto que justificara el acto. Nada. “Es como cuando estás esperando la poción mágica de las películas, que el tipo toma y no reaccionás. No te volvés el superhéroe ni nada”, graficó.

El hecho ocurrió durante las primeras visitas de los Rolling Stones a la Argentina en el marco de recitales ligados a Rock & Pop (Getty)
El hecho ocurrió durante las primeras visitas de los Rolling Stones a la Argentina en el marco de recitales ligados a Rock & Pop (Getty)

La explicación llegó después, con el golpe final de la anécdota: el vaso no tenía alcohol. El famoso destornillador de Richards era, en ese momento, puro jugo de naranja. Las teorías sobre por qué no había vodka circularon entre los tres conductores durante el programa: quizás el equipo del músico ya le ponía jugo solo, sin alcohol, ante la evidencia de que su cuerpo no necesitaba —o no toleraba— más. “Ya ni pega”, apuntó Botto. “Puede ser”, admitió Aristarán.

El desenlace fue tan lapidario como cómico. Pergolini y su amigo se habían tomado, con toda la ceremonia de un ritual sagrado, medio vaso de jugo de naranja cada uno. “Una desilusión. Cara de culo toda la noche”, cerró el conductor, entre las risas de sus compañeros. Aristarán remató con una conclusión filosófica: “Por eso no sos del todo malo vos. No llegaste a tomar el elixir adecuado”.

La anécdota, contada décadas después en tono de humor, dice bastante sobre aquella época dorada del rock en la Argentina, cuando los músicos más grandes del mundo llegaban a Buenos Aires y la cercanía con ellos dependía más del azar y la audacia que de cualquier protocolo. Pergolini, que fue una de las figuras centrales de la industria del entretenimiento y la radio en los años noventa, supo estar en ese backstage. Solo que el elixir no estaba donde esperaba.

Temas Relacionados

Mario PergoliniKeith RichardsRolling StonesRock

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcelo Tinelli habló de Dancing with the stars de Santiago Del Moro en Telefe: “Siempre está bueno ser inspirador”

El conductor respaldó la elección de su colega para el formato internacional, que dio origen a Bailando por un sueño, y confirmó la preproducción de su histórico programa

Marcelo Tinelli habló de Dancing with the stars de Santiago Del Moro en Telefe: “Siempre está bueno ser inspirador”

La incomodidad de Mariano Martínez al hablar de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Lindos los casamientos al mediodía”

El conductor de La jaula de la moda, ex pareja de la cantante, debatió con sus compañeros sobre los looks nupciales y no pudo ocultar una sonrisa nerviosa cuando uno de ellos pronosticó que la pareja no duraría para siempre

La incomodidad de Mariano Martínez al hablar de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Lindos los casamientos al mediodía”

Nora Cárpena le confesó a Mario Pergolini que años atrás le tenía miedo, pero ya no: “Sos un viejito adorable”

La actriz visitó Otro día perdido, el late night show de El Trece, y recordó entre risas la época en que el conductor era “malísimo” y por eso se negaba a pisar sus programas

Nora Cárpena le confesó a Mario Pergolini que años atrás le tenía miedo, pero ya no: “Sos un viejito adorable”

Pampita estaría separada de Martín Pepa: “Es desde hace 15 días y está muy triste”

Yanina Latorre contó en SQP que la condutora y el empresario habrían puesto fin a su relación. Los detalles

Pampita estaría separada de Martín Pepa: “Es desde hace 15 días y está muy triste”

Axel acusó a su exvestuarista por la cancelación de su show para el Papa León XIV en Córdoba: “Le dan espacio a cualquiera”

El artista confirmó que había sido convocado para actuar ante el pontífice, pero que los organizadores decidieron retirarlo tras la repercusión de una denuncia pública de su exempleada

Axel acusó a su exvestuarista por la cancelación de su show para el Papa León XIV en Córdoba: “Le dan espacio a cualquiera”

AMÉRICA

Costa Rica incorpora 29 nuevos oficiales de Tránsito para reforzar controles en carreteras y reducir congestionamientos

Costa Rica incorpora 29 nuevos oficiales de Tránsito para reforzar controles en carreteras y reducir congestionamientos

La Embajada de Estados Unidos exige atención por el encarcelamiento de Félix y Saylí Navarro en Cuba

El regreso del 'Gran Lengua': las cenizas de Miguel Ángel Asturias inician su camino de vuelta a Guatemala tras 52 años en París

Hace 50 años llevaba cuadros en colectivo, hoy Daniel Maman es un referente del arte argentino: “Lo que miro lo siento acá adentro... es algo en las tripas”

Mandataria de Costa Rica pide a Europa reducir el consumo de drogas para frenar el crimen organizado en América

MALDITOS NERDS

‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

‘Ova Magica’ lleva su mezcla de granja, JRPG y criaturas a consolas en noviembre

Art of Play llevará ‘Bill & Ted’s Excellent Adventure Arcade’ a PC y consolas

Hypergryph llevará ‘POPUCOM’ a PlayStation 5 el 17 de noviembre tras su paso por PC

King y Scopely deberán cambiar sus anuncios de juegos móviles en Reino Unido

DEPORTES

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”